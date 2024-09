Maze-Bandmitglied Frankie Beverly mit 77 Jahren gestorben

Es sind traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Der US-amerikanische Sänger Frankie Beverly ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Das bestätigte jetzt die Familie des Soul-Sängers auf Facebook. "Er lebte sein Leben mit purem Soul, wie man sagen würde, und für uns hat es niemand besser gemacht. Er lebte für seine Musik, seine Familie und seine Freunde", hieß es unter anderem in dem Statement der Angehörigen. Die Todesursache ist bisher noch nicht geklärt.

Frankie war nicht nur ein erfolgreicher Sänger, sondern auch ein Songwriter und Produzent. Er machte sich vor allem als Mitglied und Gründer der Band Maze, die früher einmal Raw Soul hieß, einen Namen. Mit der Hilfe von Marvin Gaye (✝44), der Maze bei seinen Konzerten häufig als Vorband auftreten ließ, durften die Musiker große Erfolge feiern. Gemeinsam durften sich Frankie und seine Kollegen beispielsweise über ganze neun Goldalben freuen. Bekannte Lieder der Band waren unter anderem "Happy Feelin's", "While I'm Alone" und "Before I Let Go", die sich regelmäßig einen Platz in den amerikanischen Charts sicherten.

Schon in jungen Jahren weckte die Musik großes Interesse in Frankie. Bereits als Schulkind sang er im Gospelchor der Kirche mit – seither war seine Leidenschaft für Töne, Klänge und Melodien nicht mehr wegzudenken. Vor rund fünf Jahren wurde die Hitsingle von Maze "Before I Let Go" von Sängerin Beyoncé (43) als Bonustrack auf ihrem fünften Livealbum "Homecoming: The Live Album" gecovert. Gegenüber Billboard schwärmte Frankie voller Stolz, dass das "einer der Höhepunkte [seines] Lebens war" und "eine Klasse für sich". Er habe sich gefühlt, als hätte er "da draußen einen Riesenhit", freute er sich damals.

Getty Images Frankie Beverly im März 2024

Getty Images Frankie Beverly, Sänger

