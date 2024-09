YouTube-Kanal von Saint West schweißt Geschwister zusammen

Vor wenigen Tagen ging Saint Wests (8) YouTube-Kanal online. Darauf veröffentlicht der Sohn von Kim Kardashian (43) kurze Gaming-Videos. Wie die Reality-TV-Bekanntheit nun gegenüber Entertainment Tonight verrät, war sie anfangs kein großer Fan von dem Vorhaben ihres Sohnes. "Ich habe mich erst mal gesträubt, aber es läuft besser als erwartet", meint sie und erklärt, dass der Kanal vor allem zwischen Saint und seiner großen Schwester North (11) zu einer neuen Verbundenheit geführt hat. Sie fügt hinzu: "Ich würde sagen, dass es ihn und North näher zusammengebracht hat, weil sie seine Inhalte filmt und ihn zu Challenges herausfordert."

Bevor Saint unter die YouTuber gehen durfte, haben seine Mama und er natürlich einige Regeln aufgestellt. Das teilte Kim mit ihren Fans via Instagram: Saint musste einen umfangreichen Vertrag unterschreiben. Darin stimmt er zu, niemals persönliche Familienangelegenheiten zu kommentieren oder zu filmen und all seine Videos von seiner Mama oder einem anderen Erwachsenen freigeben zu lassen. Außerdem darf er nicht filmen, wenn seine große Schwester neue Musik aufnimmt – North arbeitet nämlich gerade an ihrem ersten eigenen Album und die Tracks sind momentan noch streng geheim.

Obwohl der Vertrag nur mit Bleistift geschrieben ist, scheint er ziemlich ausgeklügelt. Das ist auch nicht verwunderlich, denn Kim hat einige Jahre des Jurastudiums hinter sich. Im Jahr 2021 bestand sie sogar das erste wichtige Examen des Studienfaches – allerdings erst im vierten Anlauf. Das Studium an sich soll ihr auch nicht so richtig Spaß machen, weswegen sie sich bereits im vergangenen Jahr dazu entschied, das Ganze erst mal zu pausieren. Das Studium sei mühsam und regelrecht endlos, erklärte ein Insider gegenüber The Sun, und sie habe unzählige andere Verpflichtungen. Sie sei einfach zu beschäftigt für das Lernen.

ActionPress Kim Kardashian und ihre Tochter North West

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

