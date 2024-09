"Karate Kid"-Star Chad McQueen ist mit 63 Jahren verstorben

Chad McQueen (✝63) erlangte 1984 durch seine Rolle des Dutch im Film "Karate Kid" Bekanntheit. Jetzt gibt es erschütternde Nachrichten: Der ehemalige Schauspieler ist nicht mehr am Leben. Wie die Zeitschrift TMZ berichtet, verstarb der Filmdarsteller am vergangenen Mittwoch auf seiner Ranch in Palm Desert in Kalifornien. Die Todesursache wurde durch seinen langjährigen Vertreter Arthur Barens bestätigt: Chad verstarb aufgrund von Organversagen.

Der Schaden an seinen Organen soll durch eine Verletzung verursacht worden sein, die sich der gebürtige US-Amerikaner bereits vor einigen Jahren zugezogen hatte. Während seiner letzten Stunden vor seinem Tod war Chad umgeben von seiner Lebensgefährtin und seinem Anwalt Arthur. Gegenüber dem Magazin äußerte sich dieser mit den rührenden Worten: "Chad ist ein einzigartiger Typ, den wir vermissen werden."

Neben seiner Darbietung im 1984er-"Karate Kid" spielte die TV-Bekanntheit auch im zweiten Teil "Karate Kid II – Entscheidung in Okinawa" mit. Zudem stand er ein paar Jahre später für "Fire Force" 1993 erneut vor der Kamera. Chads Vater war ebenfalls Schauspieler – und zählte sogar zu einem der populärsten der Vereinigten Staaten in den 1960er- und 1970er-Jahren. Steve McQueen spielte damals in zahlreichen Western mit wie unter anderem "Gesprengte Ketten", "Papillon" oder "Die glorreichen Sieben".

Getty Images Schauspieler Chad McQueen, November 2015

Getty Images Schauspieler Chad McQueen

