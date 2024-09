Kriselt es in Jordyn Blum und Dave Grohls Ehe schon länger?

Befinden sich Dave Grohl (55) und Jordyn Blum in einer Ehekrise? Erst zu Beginn der Woche gab der Foo Fighters-Frontmann zu, seine Frau in der Vergangenheit betrogen zu haben und sogar während eines Seitensprungs ein Kind gezeugt zu haben. Wie Daily Mail behauptet, mache das Paar aber schon seit mehreren Monaten den Anschein, eine Ehekrise zu haben. Bereits Anfang August wurde Jordyn ohne ihren Ehering gesehen, was erste Anzeichen für Spannungen in ihrer Beziehung gab. Zudem habe der Musiker einem Insider zufolge damals bereits einen Scheidungsanwalt eingeschaltet. Es sei allerdings nicht sicher, ob die Regisseurin bereits damals von dem Betrug und dem unehelichen Kind ihres Gatten gewusst hat.

Die Krisensituation innerhalb seiner Beziehung möchte Dave aber wohl beseitigen. "Ich liebe meine Frau und meine Kinder – und ich werde alles dafür tun, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und mir ihre Vergebung zu verdienen", erklärte er zuletzt auf Instagram. Der 55-Jährige und Jordyn sind bereits seit 2003 verheiratet. Im Laufe der vergangenen 21 Ehejahre begrüßte das Paar drei gemeinsame Töchter auf der Welt: Violet, Harper und Ophelia.

Mit der Geburt der unehelichen Tochter ist Dave nun vierfacher Vater. Auch wenn sein vierter Spross aus einem Verhältnis mit einer anderen Frau hervorgeht, wolle er seine Erzieherrolle voll und ganz wahrnehmen. "Ich bin kürzlich Vater einer unehelichen Tochter geworden. Ich will ein liebender und unterstützender Vater für sie sein", verkündete der Gitarrist in einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Weitere Informationen zu seinem Seitensprung oder seiner neuen Tochter macht er jedoch nicht publik.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl mit seiner Ehefrau Jordyn Blum und den gemeinsamen Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige