Die Schauspielerin Lee Yeon-hee ist erstmals Mama geworden

Süße Neuigkeiten von Lee Yeon-hee (36). Die südkoreanische Schauspielerin ist zum ersten Mal Mama geworden! Das gab ihre Agentur Saram Entertainment nun bekannt. "Wir übermitteln die freudige Nachricht, dass die Schauspielerin Lee Yeon-hee am 11. September in einem Krankenhaus in Seoul ein kleines Mädchen zur Welt gebracht hat", heißt es in einem offiziellen Statement. Yeon-hee und ihrer kleinen Tochter gehe es hervorragend nach der Entbindung. "Sowohl die Mutter als auch das Kind sind derzeit bei guter Gesundheit und ruhen sich inmitten der herzlichen Fürsorge ihrer Familie aus", steht in der Verkündung außerdem.

Des Weiteren bittet die Agentur um etwas Privatsphäre für Yeon-hee und ihre kleine Familie. Für die Schauspielerin und ihren Mann ist es das erste gemeinsame Kind. Der Name ihres Nachwuchses ist aktuell noch nicht bekannt. Die beiden gaben sich im Juni 2020 das Jawort. Der Liebste des "East of Eden"-Stars steht nicht in der Öffentlichkeit und zeigte sich bisher noch nie öffentlich an der Seite der TV-Bekanntheit. Yeon-hee gab ihren Fans an ihrem großen Tag auf Instagram aber zumindest einen kleinen Einblick und präsentierte sich stolz in ihrem Brautkleid.

Yeon-hee ist bereits seit 22 Jahren im südkoreanischen Filmgeschäft tätig. Große Bekanntheit erlangte sie durch die Serien "East of Eden" oder auch "Miss Korea". Ihre Karriere begann sie ursprünglich bei SM Entertainment, um in Musikvideos mitzuwirken. Zu sehen war sie um 2002 bis 2006 deshalb unter anderem in Clips der gefeierten K-Pop-Gruppe TVXQ.

Anzeige Anzeige

Instagram / yeonhee.luv Lee Yeon-hee an ihrem Hochzeitstag, Juni 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Lee Yeon-hee im November 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige