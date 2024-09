Rumer Willis zeigt neues Tattoo und genießt NYC mit Tochter

Rumer Willis (36) hat ihre Mutterliebe auf besondere Weise verewigt! Am Samstag präsentierte die Sängerin auf Instagram ihr neues Tattoo, das ihrer 16 Monate alten Tochter Louetta gewidmet ist. Auf dem dritten Bild einer Fotoreihe ist der zarte Schriftzug "Louetta" auf Rumers linkem Unterarm in feiner Schreibschrift zu sehen. Neben dem Körperschmuck teilte die stolze Mama auch weitere Schnappschüsse von ihrem Mutter-Tochter-Ausflug nach New York City, inklusive Matcha-Eis, Tacos und stylishen Spiegel-Selfies in dramatischen Outfits.

Doch das Tattoo war nicht die einzige Liebeserklärung an Louetta. Rumer zeigte auch eine Nahaufnahme einer Kette mit der Aufschrift "Lou" und postete ein süßes Bild ihrer Kleinen im Marienkäferkostüm auf dem Schoß eines riesigen Stoffbären. In einem Interview mit People sprach die älteste Tochter von Demi Moore (61) und Bruce Willis (69) kürzlich über die Bedeutung des Mutterseins und beschrieb es als "eine der bestärkendsten Erfahrungen" ihres Lebens. "Sobald ich sie in den Armen hielt, fügte sich alles genau so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte", schwärmte sie.

Im November 2022 machte Rumer ihre Beziehung zu Musiker Derek Richard Thomas öffentlich, im April 2023 wurden sie Eltern von Töchterchen Louetta. Vor wenigen Wochen gab der Promi-Spross dann bekannt: Die beiden haben sich getrennt. In einer Q&A-Runde auf Social Media erklärte Rumer auf die Frage eines Followers hin, ob sie noch mit dem Vater ihres Kindes zusammen sei: "Nein. Ich erziehe mit meinem Ex." Trotz der Trennung betonte die "House Bunny"-Darstellerin, wie verbunden sie ihm dafür ist, dass er ihr das gemeinsame Kind schenkte: "Lou ist das Beste in meinem Leben, und ich bin für immer dankbar, dass ich in dieser Beziehung die Zeit hatte, dass sie in mein Leben treten konnte."

Instagram / rumerwillis Rumor Willis' Tattoo für ihre Tochter

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta im Urlaub, 2024

