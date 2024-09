Marius Borg Høiby wird auch wegen Morddrohungen angeklagt

Die Schlagzeilen um Marius Borg Høiby (27) reißen nicht ab. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) wurde am vergangenen Freitag erneut festgenommen, weil er angeblich gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben soll. Nun kommen aber weitere Details ans Licht: Marius soll außerdem Morddrohungen getätigt haben. Der Polizeianwalt Andreas Kruszewski teilt gegenüber Dagbladet mit, dass der norwegische Royal tatsächlich auch deswegen angeklagt wurde: "Ich kann bestätigen, dass es sich um Morddrohungen handelt."

Bei dem Telefonat soll Marius laut dem Nachrichtenblatt unter anderem gesagt haben: "Weil ich ihn töten werde." Das Gespräch soll mit einem mutmaßlichen Opfer stattgefunden haben und aufgezeichnet worden sein. Wer der Mann ist, dem der 27-Jährige hier gedroht hat, ist unklar. Bereits am 4. August wurde Marius erstmals wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Wohnung seiner Ex-Freundin in Oslo verhaftet. Nachdem seine erste Anklage erweitert wurde, gab es Berichte über weitere Opfer und neue Vorwürfe, darunter Gewalt und Vandalismus.

Marius ist der älteste Sohn von Mette-Marit aus einer früheren Beziehung und tritt öffentlich meistens in Verbindung mit seiner königlichen Familie auf. Bereits nach seiner ersten Festnahme gestand er sich einen Fehltritt ein. "Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen", ließ er laut NRK verlauten.

Lise Aserud/Getty Images Marius Borg Høiby, norwegischer Royal

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

