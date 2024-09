Influencerin Corinna Kopf macht Millionenumsatz auf OnlyFans

Corinna Kopf verdient sich bei OnlyFans ein goldenes Näschen. In einem Twitch-Stream mit dem Gamer Stable Ronaldo wurde das Einkommen des Internet-Stars versehentlich enthüllt. Auf ihrem Smartphone zeigte die US-Amerikanerin ihren Kumpels ihre Einkünfte auf der Erotikplattform aus den vergangenen drei Jahren. "67 Millionen Dollar [umgerechnet etwa 61 Millionen Euro], Corinna?", fragte Stable daraufhin fassungslos. Die Content Creatorin verzog keine Miene und meinte lediglich: "Das ist verrückt, oder?"

Mit ihren Einnahmen kann sich Corinna ein Leben im Luxus ermöglichen. Doch die Influencerin denkt dabei auch an ihre Liebsten: So verwöhnte sie einige ihrer Familienmitglieder mit neuen Autos. "Ich habe meinem Vater einen GMC Denali gekauft – ich spreche nicht wirklich über diese Dinge oder poste sie. Ich tue es einfach", erklärte sie in dem Stream. Auch ihre Stiefmutter, ihr Bruder und ihre Oma wurden mit neuen Fahrzeugen überrascht. Die Influencerin ist bekannt für ihre Großzügigkeit – bereits vergangenes Jahr kaufte sie ihrem besten Freund David Dobrik (28) einen Ferrari F8.

Corinna wurde als Teil der sogenannten 'Vlog Squad' von dem YouTuber David Dobrik bekannt. Mittlerweile hat sie eine riesige Fan-Base im Netz: Auf Instagram folgen ihr über 6,5 Millionen, auf TikTok über 4,6 Millionen und auf YouTube 1,7 Millionen Menschen. Die Blondine hat deutsche Wurzeln und besucht jedes Jahr das Oktoberfest in München.

Getty Images Corinna Kopf, Only-Fans-Model

Instagram / corinnakopf Corinna Kopf in München, 2023

