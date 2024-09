Reinhold Messners Frau hat Angst: Rennt ihm die Zeit davon?

Bergsteiger Reinhold Messner (80) und seine Ehefrau Diane trennt ein Altersunterschied von 35 Jahren. Im Interview mit Bild offenbarte die Luxemburgerin jetzt ihre größten Ängste. "Ich bin täglich mit Reinholds Vergänglichkeit konfrontiert", gestand sie und fügte hinzu: "Uns bleibt nicht viel Zeit und der Gedanke an die Zeit ohne ihn ängstigt mich." Dianes Zukunftssorgen sind aktuell wohl stärker denn je. Immerhin feiert Reinhold am 17. September einen runden Geburtstag – er ist 80 geworden! Im Interview versuchte die Bergsteiger-Legende seine Frau zu beruhigen: "Wir werden die Jahre, die mir noch bleiben, sinnvoll nutzen."

Heute steht erst einmal Reinholds Geburtstag an! An diesem besonderen Tag hat das Ehepaar romantische Pläne: Das Geburtstagskind und Diane verbringen die Tage rund um den 17. September in luftiger Höhe. "Diane und ich werden in eine kleine Berghütte auf 2.000 Metern ziehen, um zu feiern. Nur wir zwei", freute sich Reinhold gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Mit einer Flasche Rotwein und gutem Essen wollen es sich Reinhold und Diane in den Dolomiten gutgehen lassen.

Reinhold und seine Diane traten vor rund drei Jahren vor den Traualtar. In einem Interview mit Die Neue Südtiroler Tageszeitung plauderte Diane ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, dass es zwischen ihr und Reinhold nicht gleich Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. "Der Anfang war recht holperig, wir beide haben unsere Geschichte. Ich habe einen Sohn, eine Familie, Reinhold seine, wir mussten erst mal herausfinden, wie das gehen soll. Nach knapp drei Jahren kann ich sagen, dass unsere Verbundenheit in der Beziehung stetig wächst", erklärte Diane im Gespräch mit dem Newsportal.

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner und Diane Messner im September 2024

Instagram / reinholdmessner_official Diane Messner und Reinhold Messner im September 2024

