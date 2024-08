Reinhold Messner feiert seinen 80. Geburtstag ohne Kinder

Reinhold Messner (79) feiert seinen runden Geburtstag im September ohne seine Familie. Nach einem heftigen Erbstreit mit seinen vier Kindern möchte er diesen Tag mit seiner Frau Diane alleine verbringen, wie er gegenüber Corriere della Sera verrät. "Diane und ich werden in eine kleine Berghütte auf 2.000 Metern ziehen, um zu feiern. Nur wir zwei", erklärt der Extrembergsteiger. Der familiäre Konflikt ums Erbe überschattet wohl den anstehenden Geburtstag des gebürtigen Italiener.

Der Autor hatte bereits im Alter von 75 Jahren große Teile seines Vermögens, welches auf rund 37 Millionen Euro geschätzt wird, unter seinen Kindern Layla, Magdalena, Simon und Anna Juditha aufgeteilt. In einem Interview mit Apotheken Umschau bezeichnete er diese Entscheidung jedoch als seinen größten Fehler. "In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie. Die Frage, wer mehr bekommen hat, stand im Vordergrund", klagte Reinhold.

Sein Geburtstag, den er nur mit seiner Frau Diane verbringen möchte, wird für Messner sicherlich trotzdem wunderschön. Die beiden gabensich vor rund drei Jahren das Jawort. Wie sich das Paar kennengelernt hat, erklärte Reinhold in einem weiteren Interview mit Apotheken Umschau: "Diane hat im Sommer 2018 einen meiner Vorträge in Südtirol besucht [...]. Sie wollte ein Selfie mit mir und wir kamen ins Gespräch. Ich habe sie nach ihrer Nummer gefragt [...]. Am nächsten Tag habe ich Diane angerufen und mich mit ihr zum Essen verabredet."

Getty Images Reinhold Messner, Bergsteiger

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner und seine Frau Diane im August 2024

