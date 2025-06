Umzug: Reinhold Messner zieht nach 40 Jahren Schlussstrich

Reinhold Messner (80), die Bergsteiger-Legende, hat nach fast vier Jahrzehnten Schloss Juval in Südtirol den Rücken gekehrt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Diane hat er beschlossen, das historische Anwesen zu verlassen, wie er nun in einem Video auf seinem Instagram-Account preisgibt. Nachdem der Buchautor und Aktivist das Anwesen 1983 erworben hatte, verbrachte er viele Jahre damit, es gründlich und mit viel Hingabe zu restaurieren. Das Schloss diente zugleich als Standort des Messner Mountain Museums und widmet sich dem Mythos Berg. "Wir werden dann und wann noch hier vorbeikommen, als Besuch. Aber die Verantwortung überlasse ich jetzt anderen. Ich habe sie lange genug getragen", erklärt er in seinem Video.

Der Hintergrund für diesen Abschied sind familiäre Spannungen, die aus früheren Entscheidungen resultieren. Messner hatte in der Vergangenheit den Großteil seines Vermögens – einschließlich des Schlosses – an seine Kinder überschrieben. Eine Entscheidung, die er später als einen großen Fehler bezeichnete und die offenbar zu Konflikten innerhalb der Familie führte. Nun schlägt er mit Diane ein neues Kapitel ihres Lebens auf, fernab ihres bisherigen Lebensmittelpunkts. Er erzählt, dass er in Sexten ein neues Bauwerk – das Reinhold Messner Haus – eröffnen wird, das "in die Zukunft schaut" und sich nicht mehr der Vergangenheit widmet.

Privat arbeitet das Paar trotz des deutlichen Altersunterschieds von 35 Jahren eng an einer gemeinsamen Zukunft. Diane hat in der Vergangenheit offen über ihre Ängste gesprochen, da sie sich ständig der Vergänglichkeit ihres Ehemannes bewusst ist. Reinhold zeigte sich jedoch stets bemüht, ihrer Unsicherheit mit einer positiven und aktiven Lebensgestaltung zu begegnen. Mit der Entscheidung, Schloss Juval zu verlassen, könnten die beiden dem Wunsch nach einem erfüllten neuen Lebensabschnitt und gemeinsam verbrachter Zeit nun ein Stück näherkommen.

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner mit seiner Frau Diane, März 2025

Getty Images Reinhold Messner und Diane Messner, November 2024

