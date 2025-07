Reinhold Messner und Diane bekommen Besuch von der Familie

Reinhold Messner (80), die Bergsteiger-Legende, und seine Ehefrau Diane haben kürzlich einen besonderen Moment mit Dianes Familie geteilt. In Südtirol – an einem Ort, den Reinhold als das "Reinhold Messner Haus" bezeichnet – kamen sie zusammen, um einen Tag voller Verbundenheit zu verbringen. Für den berühmten Extremsportler ist Familie ein zentrales Element seines Lebens, wie er in einem emotionalen Post auf Instagram betonte: "Familie war stets ein Anker und Herausforderung zugleich. Ohne sie kein Aufbruch. Ohne sie kein Heimkommen." Der Besuch von Dianes Angehörigen wurde von Reinhold als wertvolle Geste der Unterstützung empfunden.

Der Besuch ihrer Familie zum Eröffnungstag des "Reinhold Messner Haus" bedeutet dem Aktivisten sehr viel. "Dass Dianes Familie den Weg hierher findet – um einen Tag zu teilen, an einem Ort, der von innerem Ringen, von Suche, von Freiheit erzählt – das ist mehr als ein Besuch. Es ist ein stilles Bekenntnis: Wir sind da. Für uns. Und für das, was bleibt", schreibt er weiterhin. Während Diane und Reinhold diesen bedeutsamen Moment mit ihrer Familie genießen, gibt es auf der anderen Seite Spannungen innerhalb von Reinholds eigener Familie. Die Aufteilung seines umfangreichen Erbes führte Berichten zufolge zu Streitigkeiten unter seinen Kindern. Besonders die Verteilung der Anteile sorgte dabei für Unstimmigkeiten. Trotzdem zeigt sich der Ex-Bergsteiger optimistisch, indem er die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt betont und die Unterstützung seiner Frau und deren Familie offensichtlich zu schätzen weiß.

Das "Reinhold Messner Haus" ist für die Bergsteiger-Ikone ein Herzensprojekt, das seine Leidenschaft für die Natur und seine persönliche Geschichte widerspiegelt – ähnlich wie das Schloss Juval in Südtirol, das viele Jahre lang als sein Zuhause und kultureller Treffpunkt diente. Nach vier Jahrzehnten entschied sich Reinhold jedoch, das historische Anwesen und seine Verantwortung dafür in neue Hände zu geben. Mit Diane sucht er nun neue Wege und Orte, um seine Visionen zu verwirklichen. Das Treffen mit Dianes Familie ist ein weiterer Schritt, die Verbindung mit den Menschen und den Orten, die ihm wichtig sind, zu stärken.

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner mit seiner Frau Diane, März 2025

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner und seine Frau Diane mit ihrer Familie, Juni 2025

Getty Images Reinhold Messner, Mai 2025