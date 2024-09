Das hält Tochter Làyla (43) von Reinhold Messners Frau (44)

Reinhold Messner (80) meinte kürzlich, dass das Verhältnis zu seinen Kindern nicht mehr so gut ist. In mehreren Interviews warf der Bergsteiger seinen Kindern Undankbarkeit vor, was laut ihm zur Zerreißprobe der Familie führte. Außerdem würden sie seine neue Ehefrau Diane, die 44 Jahre alt ist, ausschließen. Doch seine 43-jährige Tochter Làyla fand erst im vergangenen Jahr im Gespräch mit dem Nachrichtenportal Stol noch freundliche Worte über die neue Frau ihres Vaters. Auf die Frage hin, ob sie ein Problem mit Dianes Gleichaltrigkeit habe, meinte sie: "Nein, überhaupt nicht. Das Wichtigste für mich ist, dass sie sich lieben und glücklich sind."

Diese Aussage kam weit vor den Familienvorwürfen, die Reinhold kürzlich öffentlich gemacht hatte. Làyla beteuerte aber außerdem ihren regelmäßigen Kontakt zu ihrem Vater, Diane und ihren drei Halbgeschwistern, mit denen sie nicht zusammen aufwuchs. Auch ihr Bruder Simon stellte klar, dass bei der Familie Messner alles in Ordnung ist. "Es gibt keinen Streit zwischen den Geschwistern", erklärte dieser vor Kurzem Stol.

Im Jahr 2021 heiratete der 80-Jährige zum dritten Mal. Seine Frau und ihn trennen immerhin 35 Jahre Altersunterschied – was Diane teilweise Angst macht. "Ich bin täglich mit Reinholds Vergänglichkeit konfrontiert. Uns bleibt nicht viel Zeit und der Gedanke an die Zeit ohne ihn ängstigt mich", gab die Luxemburgerin kürzlich im Interview mit Bild zu.

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner und Diane Messner im September 2024

Getty Images Reinhold Messner und Diane Messner im März 2022

