Entwarnung nach Fan-Sorgen: Reinhold Messner geht es gut!

Reinhold Messner (79) klärt auf! Der Bergsteiger hat seine Fans ziemlich beunruhigt, nachdem er einen nachdenklichen Text veröffentlicht hatte. Darin schrieb er unter anderem, dass er zum Ende komme, aber ein gutes Gewissen habe. Er sei sich sicher, ein guter Mensch gewesen zu sein und immer sein Bestes gegeben zu haben. Viele Follower machten sich daraufhin Sorgen. Doch Reinhold gibt jetzt Entwarnung!

In einem Instagram-Post stellt der 79-Jährige klar, dass er nur über sein Lebensende philosophiert habe: "Ich werde nächstes Jahr 80 und mir ist klar, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt." Der Tod sei eine Tatsache – er wollte niemanden beunruhigen. "Mir geht es gut und ich bin froh, auf ein schönes Leben mit Höhen und Tiefen zurückblicken zu können und nun gelassen in mein letztes Jahrzehnt zu gehen. Übrigens bin ich nicht der Einzige, der sterben wird", betont der Extremsportler.

Seine Community zeigt sich daraufhin ziemlich erleichtert. Reinhold erhält für seinen offenen Post sogar ziemlich viel Zuspruch. "Ich finde es mutig und realistisch, was Herr Messner sich traut auszusprechen. Er führt uns vor Augen, was uns alle erwartet und regt an, sein Leben als wertvoll und einzigartig zu betrachten", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "80 ist für Sie keine große Sache. Sie haben einen starken Körper."

Anzeige

Getty Images Reinhold Messner, Bergsteiger

Anzeige

Getty Images Bergsteigerlegende Reinhold Messner 2017 in Frankfurt am Main

Anzeige

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner mit seiner Frau Diane im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de