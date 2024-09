Seltsamer Auftritt: Schießt sich Bachelorette-Musty ins Aus?

In der aktuellen Folge von Die Bachelorette lädt Stella Stegmann (27) ein paar glückliche Singles zu einem Gruppendate auf ein Partyboot ein. Auch Musty darf sich über eine Einladung freuen und legt sich dabei kräftig ins Zeug. Als er vor den anderen berichtet, an welchen verrückten Orten er schon einmal Sex hatte, sorgt er allerdings für peinliches Schweigen in der Runde. Stella wechselt deshalb schnell das Thema und animiert die Singles, in den Pool zu springen. Mitstreiter Ferry, der bei der Influencerin hoch im Kurs ist, meint danach im Interview: "Das war jetzt schon ein bisschen viel. Ich glaube, da wollte er wen beeindrucken."

Auch in einem Vieraugengespräch mit der Rosenkavalierin kann der Hannoveraner wenig Pluspunkte sammeln. "Ich mag das in Rätseln zu reden, weil ich mein Gegenüber auch ein bisschen fordern möchte", erklärt Musty im Interview. Stella ist von seinen Aussagen über Treue und Beziehungen allerdings eher verwirrt und gibt zu, nicht ganz verstanden zu haben, was er damit meint. Zuletzt versucht der 30-Jährige seine Herzdame mit seinen DJ-Skills zu beeindrucken, doch auch das geht nach hinten los. Als Stella und Co. mit der außergewöhnlichen Songauswahl warm werden und anfangen zu tanzen, geht die Musik einfach aus, ohne dass sich Musty erklären kann, was passiert ist.

Unter den Fans wird der Auftritt des Single-Mannes heiß diskutiert. Allerdings empfinden ihn die meisten eher als eine Lachnummer. "Musty verhält sich wie ein Clown", scherzt ein User auf dem Instagram-Profil der Show. In einem anderen Kommentar heißt es: "Mal ganz kurz, wie kann Musty denken, die Dinge, die er macht und sagt, wären eine gute Idee?"

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmer in Folge fünf

RTL / Klaudia Taday Musty, "Die Bachelorette"-Kandidat

