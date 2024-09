Favorit? Ferry begeistert Bachelorette Stella schon jetzt

Stella Stegmann (27) lernt ihre Kandidaten so langsam kennen! Das Model sucht derzeit bei Die Bachelorette nach dem Richtigen beziehungsweise der Richtigen. In der neuen Folge dürfen nun ausgewählte Kandidaten mit ihr zu einem Wassersportdate. Dabei begeistert vor allem Ferry die Rosenverteilerin! "Ferry und ich haben eine sehr ähnliche Einstellung und bei ihm habe ich auch das Gefühl, das würde auch so wirklich passen, wie ich mir das vorstelle", gibt Stella nach dem Gruppendate im Einzelinterview zu. Vor allem ihre Haltung zu monogamen und offenen Beziehungen teilt der Rapper mit ihr.

Ferry sticht im Vergleich zu den anderen Kandidaten mit seiner quirligen und lustigen Art etwas heraus. Bis jetzt wird ihm das aber nicht zum Verhängnis – vielmehr weckt er damit Stellas Interesse. "Ich denke, ich bin doch anders als viele Dudes hier. Aber ich sehe mich trotzdem ein bisschen weiter vorne als andere", ist sich der Hamburger sicher. Ferry ist jedoch nicht der einzige Kandidat, der auf dem Gruppendate Zeit mit der Bachelorette verbringt. Auch Emma, Devin, Aysun und Schmitti dürfen mit ihr Wakeboard fahren.

Aber nicht nur Stella hat Ferrys Interesse in der Show geweckt. Auch mit der Kandidatin Emma versteht sich der 29-Jährige richtig gut. "Man erkennt schon, dass ich Augen für Emma habe", gab er zuvor zu. Tatsächlich scheint das auf Gegenseitigkeit zu beruhen, denn von der ersten Sekunde an verstehen sich die beiden super und haben viel Spaß miteinander.

Anzeige Anzeige

Die Bachelorette, RTL+ Die Kandidaten beim "Die Bachelorette"-Gruppendate

Anzeige Anzeige

Die Bachelorette, RTL+ Emma und Ferry bei "Die Bachelorette"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Ist Ferry derzeit euer Favorit? Ja, definitiv! Nein, ich mag andere Kandidaten lieber. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de