Emotionales Geständnis: Jessi Accit hat Tumor in der Brust

Jessi Accit (23) hat in ihrer aktuellen Instagram-Story ein erschütterndes Geständnis gemacht: Schon vor längerer Zeit entdeckte ihr Arzt einen Tumor in ihrer Brust. Obwohl das laut der Ex on the Beach-Teilnehmerin zunächst nichts Schlechtes bedeuten muss, bereitete ihr die Gewebewucherung zuletzt großes Unbehagen: "In den letzten Wochen ist er so krass gewachsen, dass ich mir große Sorgen gemacht habe." Um Gewissheit zu bekommen, habe sie eine Probe entnehmen lassen und erwarte in der folgenden Woche die Ergebnisse.

In ihrem Statement erklärte sie weiter, dass der Tumor bereits seit fünf Jahren in ihrer Brust sei und ursprünglich die Größe einer kleinen Erbse gehabt habe. Mittlerweile sei er jedoch auf die Größe eines Eis angewachsen. "Er ist in der letzten Zeit so schlagartig gewachsen, dass ich das Wachstum sogar deutlich bemerkt habe", erzählte die 23-Jährige und riet ihren Followern dringend: "Tastet euch ab, nehmt eure Kontrolle ernst, geht einmal im Jahr zum Frauenarzt."

Zuletzt hatte die Blondine emotional stressige Zeiten hinter sich. In dem Reality-TV- Format "Ex on the Beach" traf Jessi auf ihren Ex Abdu Karakuyu. Eine Versöhnung war jedoch für beide Seiten keine Option: Vielmehr verhärteten sich die Fronten zwischen dem einstigen Temptation Island-Paar noch mehr. Wenig überraschend war es dementsprechend auch, dass sie ihrer Liebe schlussendlich keine zweite Chance gegeben hatten. Auch nach den Erlebnissen in der Kuppelshow machte die 23-Jährige wohl keine sonderlich guten Erfahrungen in Sachen Dating, wie sie auf Instagram verriet: "Ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit jemanden kennengelernt, der mir einfach nur wieder bewiesen hat, was es für Spasten da draußen gibt." Daher beschloss Jessi jetzt erst einmal "Single wie ein Pringle" zu bleiben.

Instagram / jessiaccit Jessi Accit, Realitystar

Instagram / jessiaccit Jessi Accit, Reality-TV-Star

