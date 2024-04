Jessi Accit ist auch bei Fame Fighting Challenger dabei!

Eugen Lopez gab in den vergangenen Tagen immer wieder Realitystars bekannt, die im kommenden Monat bei Fame Fighting Challenger kämpfen werden. Dort haben 16 von ihnen die Chance, sich für das Hauptevent im November zu qualifizieren. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events ist nun auch Jessi Accit zu sehen, die in den Ring steigen wird: "Jessica Accit aus Köln, bekannt aus Temptation Island, kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach."

Jessi sei schon im vergangenen Jahr auf das Boxevent aufmerksam geworden: "Ich war beim ersten Fame Fighting als Zuschauer da und habe Eugen getroffen und habe ihm da auch schon direkt gesagt: 'Hey Eugen, geiles Event. Ich habe Bock.' Und jetzt bin ich hier", verrät sie im Interview mit Bild. Gegen wen die Blondine kämpfen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Bislang wurden schon Jakub Merlan-Jarecki (28), Bocc Özsu, Leon Legat, Bobby Chamberz und Franco Klepac als Kämpfer nominiert. Lena Schiwiora (27), Evi (29) und Sima Milena sorgen für Frauenpower im Ring. Ob eine von ihnen möglicherweise gegen Jessi antreten wird? Sima kämpfte schon im vergangenen November gegen Julia Römmelt (30), weil deren eigentliche Gegnerin Alexa Breit abgesprungen war.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiaccit Jessi Accit, "Temptation Island"-Teilnehmerin 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / bysimamilena Sima Milena, Fitnessinfluencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jessi als Fame-Fighting-Challenger-Kandidatin? Ich finde sie eine tolle Wahl! Na ja, ich wüsste nicht, wer gegen sie antreten könnte... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de