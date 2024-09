Jessi Accit nahm die Trennung von Abdu auf ihrem Handy auf

Die Trennungsschlammschlacht von Jessi Accit und Abdu Karakuyu geht in die nächste Runde! Vor rund einem Jahr machte das einstige Temptation Island-Couple seine Trennung publik. Dann trafen die beiden Ex-Partner vor Kurzem bei Ex on the Beach wieder aufeinander und schlugen sich förmlich die Köpfe ein. Ein großer Streitpunkt war vor allem die Unstimmigkeit darüber, wie die Trennung abgelaufen sein soll. Jessi wollte beweisen, dass ihre Version der Wahrheit entspricht, weshalb sie sich gezwungen sah, das Trennungsgespräch nun auf Instagram zu leaken – denn sie hat die gesamte Konversation auf ihrem Handy mitgeschnitten!

Das Gespräch der beiden fand direkt nach ihrer Heimkehr aus einem zweiwöchigen Urlaub statt. In der Aufnahme war die Situation von Anfang an angespannt. Jessi fing das Gespräch zunächst damit an, dass sie Abdu zur Rede stellte, da er das ganze Haushaltsgeld ausgegeben habe. Außerdem ärgerte sie sich darüber, dass er ihr für längere Zeit nicht auf ihre Nachrichten geantwortet habe – was laut ihm daran lag, dass sein Handy versehentlich gesperrt gewesen sei. Zwischendurch eskalierte es sogar so sehr, dass Abdu lauter wurde und sie als "Olle" beleidigte. Spätestens ab diesem Moment war die Situation für die Blondine geklärt, sodass sie die Trennung aussprach: "Ich muss dir sagen, wenn ich eins gelernt habe in diesen zwei Wochen, dann ist es, dass ich auf mein Bauchgefühl hören muss. Ich habe die Wohnung gekündigt und ich möchte das Ganze mit uns beenden."

Mittlerweile hat Jessi die Story, auf Abdus Verlangen hin, von ihrem Social-Media-Profil gelöscht. Der Tätowierer hat inzwischen auch ein Statement zu den Veröffentlichungen seiner Ex-Freundin auf Instagram abgegeben. Darin macht der 24-Jährige klar, er glaube, dass Jessi ihn damit nur bloßstellen möchte, was seiner Meinung nach "unterste Schublade" sei. "Jede Person weiß, dass, wenn man sogar noch heimlich aufnimmt, man mit Absicht ruhig bleibt, damit es ja nicht ein schlechtes Licht auf einen wirft", erklärt er außerdem. Zum Abschluss richtet er noch deutliche Worte an seine Verflossene: "Wenn du das siehst, Jessica. Du bist für mich nun nicht nur in meiner Zukunft tot, sondern auch schon in der Vergangenheit für mich gestorben."

Instagram / jessiaccit Jessi Accit, Reality-TV-Star

RTL Abdu Karakuyu, "Ex on the Beach"-Kandidat

