So heftig kracht es bei "Ex on the Beach"-Jessi und Ex Abdu

Kurz vor dem Finale bekommt die Ex on the Beach-Villa noch einmal Zuwachs: Abdu Karakuyu trifft in Folge 17 auf seine Ex Jessi Accit. Wie die Blondine im Vorhinein erklärte, sei es das erste Mal, dass sich die beiden Ex-Partner nach ihrer Trennung sehen – und offenbar ist auch noch nicht alles zwischen ihnen geklärt. Bei ihrem Aufeinandertreffen fliegen nämlich ab der ersten Sekunde die Fetzen – und das lautstark! Juliette und Aline, die Abdu gemeinsam mit Jessi in Empfang genommen hatten, schauen nur fassungslos zu. Was genau zwischen dem einstigen Paar steht, verstehen die beiden Außenstehenden nicht, wie Juliette erklärt: "Man wusste jetzt gar nicht, was das Problem war. Es wurde so viel auf einen Haufen geschmissen, ich glaube, die haben so viel Redebedarf."

Bei einem Einzeldate am Strand bekommen Jessi und Abdu dann die Möglichkeit, in Ruhe miteinander zu sprechen. Doch ziemlich schnell schaukelt sich die Situation wieder hoch. Als sie darauf zu sprechen kommen, woran die Beziehung letztendlich gescheitert sei, scheinen sie sich nicht einig zu werden. Laut Abu habe Jessi nach einem zweiwöchigen Urlaub aus heiterem Himmel Schluss gemacht. Die Blondine hingegen hat eine Erklärung für ihre damalige Entscheidung: "Ich habe in diesen zwei Wochen Dinge erfahren, die du abgezogen hast. Du hast dich an eine Freundin von mir rangemacht." Diese Vorwürfe weist der Tätowierer entschieden von sich: "Ich habe mich nicht an deine Freundin rangemacht. Nur, weil sie irgendein Egoproblem hat, musst du das nicht auf mich schieben."

Im Interview mit Promiflash hatte die Blondine bereits Andeutungen gemacht, weshalb die Beziehung damals aus ihrer Sicht gescheitert sei: "Er hat jede Menge Mist gebaut, sodass ich ihn aus der Wohnung geschmissen und die Wohnung gekündigt habe." Ein klärendes Gespräch habe es nicht gegeben, stattdessen habe die 23-Jährige fernab ihres Ex einen Neuanfang gewagt: "Ich habe meinen Job aufgegeben, habe alles stehen und liegen lassen und bin 300 Kilometer weit entfernt wieder zu meiner Mama gezogen."

RTL Abdu Karakuyu, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Jessy, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Glaubt ihr, dass ein Liebescomeback von Jessi und Abdu möglich ist? Ja, vielleicht wird ja noch etwas aus ihnen. Nein, ich denke, das ist ausgeschlossen. Ergebnis anzeigen



