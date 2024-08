"Ex on the Beach"-Jessi packt über Trennung von Ex Abdu aus

Jessi Accit ist in Folge 16 als Neuzugang in die Ex on the Beach-Villa gezogen. Auf einen Ex-Partner traf sie bisher noch nicht – doch das hielt sie trotzdem nicht davon ab, ziemlich intensiv über ihre letzte Beziehung nachzudenken und sich bei ihren Mitstreitern über ihren Ex Abdu Karakuyu auszulassen. Gegenüber Promiflash plaudert Jessi nun weitere Details über die Trennung von ihrer Jugendliebe aus: "Er hat jede Menge Mist gebaut, sodass ich ihn aus der Wohnung geschmissen und die Wohnung gekündigt habe."

Das sei noch längst nicht alles gewesen: Nach dem Liebes-Aus wollte die 23-Jährige einen kompletten Neuanfang wagen, wie sie weiter im Interview beschreibt: "Ich habe meinen Job aufgegeben, habe alles stehen und liegen lassen und bin 300 Kilometer weit entfernt wieder zu meiner Mama gezogen." Die fluchtartige Trennung war den Angaben der Temptation Island-Bekanntheit nach "das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe".

Bis September des vergangenen Jahres gingen die Blondine und Abdu Karakuyu noch gemeinsam durchs Leben. Den optimalen Treuetest hatten sie bei "Temptation Island" im Jahr 2022 als Paar überstanden – nach der Sendung kriselte es jedoch zunehmend zwischen den beiden. "Nach der Show haben wir uns tatsächlich viel gestritten. Zuerst hat es einen Knick in unserer Beziehung hinterlassen", gab Jessi in einem früheren Promiflash-Interview zu.

Instagram / jessiaccit Jessi Accit, Reality-TV-Star

Instagram / jessiaccit Abdu Karakuyu und Jessi Accit im Dezember 2021

