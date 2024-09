Das ist Jessi Accits Beziehungsstatus nach "Ex on the Beach"

Das Aufeinandertreffen mit ihrem Ex-Freund in der diesjährigen Staffel Ex On The Beach führte bei Jessi Accit zu einem großen Gefühlschaos. Schnell war aber klar: Zwischen ihr und Abdu Karakuyu wird es kein Liebes-Comeback geben. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wird die Beauty jetzt nach ihrem aktuellen Dating-Leben gefragt. "Ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit jemanden kennengelernt, der mir einfach nur wieder bewiesen hat, was es für Spasten da draußen gibt", erzählt Jessi unverblümt. "Ich bin single wie ein Pringle", fügt sie hinzu.

Die 22-Jährige stellt klar, dass sie mit ihrem aktuellen Beziehungsstatus sehr glücklich sei. "Das ist jetzt auch keine Einladung für die ganzen Dudes hier, mir irgendwelche Nachrichten zu schicken – ich möchte auch erst mal single bleiben", betont die Blondine und fügt hinzu: "Ich möchte mein Leben genießen, ich möchte keine Kopfschmerzen haben." Das sei der aktuelle Stand der Dinge. Nach der nervenaufreibenden Trennung von ihrem Ex-Partner scheint Jessi nun erst einmal ihre Ruhe zu brauchen – sowohl in der Show als auch schon davor flogen zwischen ihnen nämlich ganz schön die Fetzen. "Er hat jede Menge Mist gebaut, sodass ich ihn aus der Wohnung geschmissen und die Wohnung gekündigt habe", erzählte sie im Interview mit Promiflash.

Dass es mit Jessi und Nico einmal so endet, hätte vor ein paar Jahren wohl niemand erwartet. 2022 stellten sie ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe. Obwohl das Paar den Treuetest vorzeitig abbrach, schienen sie sich durch ihre Teilnahme noch einmal näher gekommen zu sein. "Ich habe gemerkt, wie krass ich dich liebe und ich eigentlich jeden Moment mit dir verbringen möchte", gestand Jessi bei ihrem Wiedersehen. Über ein Jahr später gaben sie ihre Trennung bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiaccit Jessi Accit, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Jessi und Abdu, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr erwartet, dass Jessi aktuell glücklicher Single ist und kein Interesse an Dates hat? Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Nee, ich dachte, sie würde mitten im Datingleben stecken. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de