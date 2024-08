Ex Abdu ließ Jessi die "Ex on the Beach"-Teilnahme bereuen

Bei Ex on the Beach ist Jessi Accit das erste Mal seit der Trennung wieder auf ihren Ex-Freund Abdu Karakuyu getroffen. Dass das kein schönes Wiedersehen werden würde, sei der Blondine schnell klar geworden. "Ich habe mich eklig gefühlt, als ich ihn wieder gesehen habe", gab sie im Interview mit Promiflash zu. Wie sie weiter erklärte, habe sie mit einer Entschuldigung von Abdu gerechnet. Doch dazu kam es nicht. Stattdessen flogen zwischen den Verflossenen die Fetzen – und zwar so heftig, dass die Reality-TV-Bekanntheit ihre Entscheidung, bei "Ex on the Beach" mitzumachen, kurzzeitig bereute. "In dem Moment habe ich es absolut bereut, weil er mir gegenüber sehr respektlos geworden ist und Dinge gesagt hat, die hätten nicht sein müssen. Ich habe mich für ihn in Grund und Boden geschämt", gab Jessi zu.

Und wie sieht es bei Abdu aus? "Ich war irgendwie voller Angst und Wut. Ich hatte einfach ein Gefühlschaos, weil ich nicht wusste, wie das Gespräch ausgeht", erinnerte er sich. Doch im Gegensatz zu Jessi bereue er nichts, obwohl die Unterredung letztendlich so nach hinten losging. Ihm habe die Situation tatsächlich nur noch einmal bestätigt, dass es zwischen den beiden keinen Sinn mache. Die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback hatte der Neuenstädter von vornherein ausgeschlossen. Damit ist er sich zumindest in diesem Punkt mit Jessi einig – denn auch die Content-Creatorin hatte keinerlei Hoffnung auf eine Wiederbelebung ihrer Beziehung.

"Ex on the Beach" war nicht das erste Format, an dem Jessi und Abdu gemeinsam teilnahmen. Noch während ihrer Beziehung hatten sich die zwei bei Temptation Island dem ultimativen Treuetest gestellt. Obwohl es zu einem Kuss mit einer Verführerin kam und auch Jessi eine emotionale Ebene mit einem Verführer betrat, verließen die beiden die Insel der Verführung als Paar. "Nun sind wir so stark wie noch nie", erklärten sie danach im Promiflash-Interview. Im September 2023 verkündeten die Realitystars dann ihre Trennung.

RTL Jessi, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Abdu Karakuyu, "Ex on the Beach"-Kandidat

