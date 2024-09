Kein Kuss mit Stella: Bereut "Die Bachelorette"-Martin das?

Stella Stegmann (27) lädt Martin Michelius zum allerersten Einzeldate der aktuellen Die Bachelorette-Staffel ein. Zwar knistert es zwischen den beiden – zu einem Kuss kommt es aber nicht. Gegenüber Promiflash plaudert der Influencer nun aus, ob er es bereut, nicht die Initiative ergriffen zu haben. "Ich fand es mega, das erste Einzeldate zu haben. Auch die Location war einfach ein Traum. Ich hätte Stella aber küssen müssen", gibt er ehrlich zu und betont: "Ja, ich bereue es schon, aber irgendwie gab es diesen Moment nicht."

Dennoch freue sich der Unternehmer, dass er Stella während des Dates "näher kennenlernen konnte". Dies habe seinen Entschluss gefestigt, nicht das Handtuch zu werfen – denn durch das neue Konzept der Show mit fünf Frauen war er sich nicht ganz sicher, ob er in der Villa bleiben möchte. "Ich war sehr überrumpelt. Ich habe mich ja auf eine Zeit eingestellt, mit 20 Männern und einer Frau. Ich war schon baff und dachte: 'Ok, ich denke, ich fliege jetzt nach Hause'", verrät Martin während des Interviews und erklärt, was seine Meinung änderte: "Ich konnte viele Unklarheiten beiseiteschaffen und Stella hat mir ein gutes Gefühl damit gegeben, dass sie nur einen Partner sucht und mich auch sehr gut findet."

Ob es zu einem späteren Zeitpunkt zwischen Stella und dem Hottie doch noch zum erhofften Kuss kommt, bleibt abzuwarten. Zumindest die Rosenverteilerin ist sich aber sicher, dass sie nicht abgeneigt wäre. "Ich habe schon daran gedacht, wie es wäre, ihn zu küssen und ich habe schon Lust, ihn zu küssen", schwärmt das Playboy-Model im "Bachelorette"-Einzelgespräch und merkt an, dass sie sich mehr mit Martin vorstellen könne: "Man malt sich schon ein bisschen aus, wie eine Beziehung aussehen könnte!"

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmer Martin Michelius, 2024

RTL Stella Stegmann und Martin Michelius bei "Die Bachelorette", 2024

