Kommt es zwischen der Bachelorette Stella und ihm zum Kuss?

Kommt es in der fünften Folge von Die Bachelorette etwa zum ersten Kuss? Stella Stegmann (27) lädt ein paar ihrer Männer und Frauen zum gemeinsamen Gruppen-Date auf ein atemberaubendes Boot ein. Am Ende darf ein Teilnehmer sogar noch ein paar Stunden mit der Rosenkavalierin alleine verbringen – und zwar Martin! Für die beiden geht es mit einem Jetski zu einer malerischen Kulisse mit weißem Sandstrand. "Man malt sich das schon ein bisschen aus, wie eine Beziehung aussehen könnte", erklärt Stella im Einzelinterview und fügt hinzu: "Ich habe schon daran gedacht, wie es wäre, ihn zu küssen und ich habe schon Lust, ihn zu küssen." Für Martin hat sich der perfekte Zeitpunkt für den ersten Kuss allerdings nicht ergeben – grundsätzlich abgeneigt wäre er aber wohl nicht! "Ich hätte sie schon küssen sollen", resümiert der Fitness-Unternehmer anschließend.

Das erste Einzeldate war für Martin offenbar bitternötig! "Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gezweifelt, ob ich jetzt weiter mache oder nicht", gesteht der 35-Jährige im Gespräch mit Stella. Ob es ihn eventuell abgeschreckt hat, dass die 27-Jährige nicht nur für eine monogame Beziehung offen ist, sondern auch für andere Beziehungsmodelle? Fakt ist: Stella und Martin gefallen einander sehr gut und das sagen sich die beiden auch ganz offen. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht kehrt Martin zurück in die Villa und wird schon sehnsüchtig von seinen Mitstreitern erwartet.

In der fünften Folge liegen Leid und Freude jedoch wirklich nah beieinander, denn schon in den ersten Minuten schickt Stella einen Mann unter Tränen nach Hause. Sie muss sich zwischen dem Kaufmann Max und dem Fitness-Unternehmer Markus entscheiden. Letztendlich hat es für Max nicht gereicht. Höchst emotional macht der 33-Jährige einen Abgang, der auch Stella nicht kaltlässt. "Ich kann seine Reaktion voll verstehen. Ich stand gerade da und wusste nicht, was ich machen soll", wimmert sie, während ihr Tränen die Wange herunterkullern.

RTL Martin und Stella bei "Die Bachelorette" im Jahr 2024

RTL Stella Stegmann, "Die Bachelorette" im Jahr 2024

