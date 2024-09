Keine Altersgrenze bei DSDS: Was sagt Beatrice Egli dazu?

Heute ist es endlich so weit: Die 21. Staffel von DSDS geht an den Start! Das Juroren-Quartett besteht in diesem Jahr aus keinen Geringeren als Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32), Rapperin Loredana (29) und Schlager-Star Beatrice Egli (36). Letztere war schon einmal Teil der Talentshow und holte vor elf Jahren sogar den Sieg nach Hause. Nun kehrt Beatrice zurück und steht einem ganz neuen DSDS-Konzept gegenüber: Die TV-Show hat die Altersgrenze der Teilnehmer aufgehoben. Und wie findet das die "Mein Herz"-Interpretin? "Das ist etwas richtig Gutes", freute sie sich im Interview mit teleschau.

Bisher galt bei DSDS, dass die Gesangstalente mindestens 16 Jahre alt sein müssen und am besten nicht älter als 30 Jahre sein sollten. Beatrice erklärte, wieso sie die neue Reglung so unheimlich gut finde: "Die älteren Teilnehmer bringen eine ganz besondere Vielfalt und Tiefe in die Show und verleihen ihr viel Seele. Ihre Stimmen sind durch ihre Lebensgeschichte und ihre Erfahrungen geprägt, was ihnen etwas Einzigartiges verleiht." Vor allem ein Teilnehmer hat es der 36-Jährigen während der Castings angetan: Ein Sänger, der bereits 92 Jahre alt ist! "Es ist beeindruckend zu sehen, wie jemand im Alter von 92 Jahren regelrecht aufblüht, wenn er singt. In solchen Momenten wird klar, dass das Alter nur eine Zahl ist und keine Bedeutung mehr hat", berichtete Beatrice gegenüber dem Newsportal.

Beatrice freut sich bereits riesig auf DSDS. Für die Schlagersängerin sei ihre Rückkehr zur Castingshow wie eine Rückkehr "nach Hause". Im Interview mit RTL schwärmte sie: "Ich kenne die andere Seite, vorne zu stehen vor der Jury, und nun den Platz gewechselt zu haben nach elf Jahren, ist eine schöne Erfahrung."

Getty Images Beatrice Egli im Okotber 2022 in Leipzig

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

