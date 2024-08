Überraschung: Die neue DSDS-Staffel startet schon im Herbst

Die neue Staffel DSDS steht in den Startlöchern! Was die Fans jetzt verwundern wird: Dieses Mal startet die Castingshow mit Dieter Bohlen (70) am 18. September. Das bestätigt RTL nun in einer Pressemitteilung. Und das sei laut Sender nicht die einzige Neuerung: Zugleich wird es weniger Folgen als gewohnt geben. In insgesamt 15 Shows inklusive Live-Show wird sich herausstellen, welches Goldkehlchen die Sendung gewinnt. Ausgestrahlt werden die Folgen immer mittwochs und samstags im linearen Fernsehen. Die Zuschauer, die nicht warten können, haben die Möglichkeit, die Show immer eine Woche früher bei RTL+ zu schauen.

In der 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ist offenbar alles neu, denn auch die Altersgrenze ist gefallen und ermöglicht noch mehr Kandidatenvielfalt. Alle Gesangstalente ab 16 Jahren haben ab sofort die Chance, die Jury von sich zu überzeugen. "Ich habe immer daran geglaubt, dass Menschen, die älter sind als 30, ein riesiges Talent haben können. Und einfach verpennt haben, vielleicht frühzeitig mal zu DSDS zu kommen. Und die Castings jetzt bestätigen das. Es sind unheimlich viele Leute dabei mit einem wahnsinnigen Talent, die älter sind als 30. Der Älteste war 92. Er hat unser aller Herzen berührt", berichtet Chefjuror Dieter verheißungsvoll.

An Dieters Seite werden Pietro Lombardi (32), Beatrice Egli (36) und Loredana (28) sitzen und die Gesangstalente bewerten. Vor allem für die Schlagersängerin ist es eine ganz besondere Ehre, hinter dem Jurorenpult Platz zu nehmen, wie sie gegenüber RTL verrät: "Es ist schön nach Hause zu kommen, zurückzukommen, wo alles begann, wo der Ursprung war und gleichzeitig auch doch alles neu ist. Ich kenne die andere Seite, vorne zu stehen vor der Jury und nun den Platz gewechselt zu haben nach elf Jahren ist eine schöne Erfahrung."

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

