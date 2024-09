Schon im fünften Monat: ESC-Star Jessica Mauboy wird Mutter

Jessica Mauboy (35) und ihr Partner Themeli Magripilis könnten momentan wohl kaum glücklicher sein: Die einstige Eurovision Song Contest-Kandidatin und ihr Mann erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das soll die junge Familie nun gegenüber Daily Telegraph bestätigt haben. Damit haben sich ihre Sorgen von vor über fünf Jahren nicht bestätigt. Damals zweifelte Jessica daran, leibliche Kinder bekommen zu können. In einer Radioshow erwähnte sie, dass sie nicht wüsste, ob sie überhaupt Nachwuchs zeugen kann. Ihre Ängste und Zweifel haben sich jetzt aber in Luft aufgelöst – im kommenden Jahr soll ihr erstes Kind zur Welt kommen.

Jessica und ihr Partner Themeli sind bereits seit ihrem 18. Lebensjahr zusammen. Nach 13 Jahren Beziehung traute sich das Paar, den nächsten Schritt zu gehen und heiratete während einer kleinen kirchlichen Zeremonie in Darwin. Mit über 300 Gästen feierte das frischvermählte Ehepaar im Mindil Beach Casino Resort den Bund der Ehe. Wie emotional die Trauung war, verriet damals ein Insider gegenüber Northern Territory Times. Demnach soll bei den Hochzeitsgästen "kein Auge trocken geblieben" sein.

Jessicas Name tauchte erstmals durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel "Australian Idol" in der Öffentlichkeit auf. In der Talentshow konnte sie mit ihrer Stimme überzeugen und belegte den zweiten Platz. Die 35-Jährige war anschließend gleich zweimal Teil des ESCs. Das erste Mal im Jahr 2014, als sie während des zweiten Halbfinales ihren Song "Sea of Flags" im Rahmen eines Gastauftrittes performen durfte. Vier Jahre später stand Jessica erneut auf der Bühne des Songcontests, als die Australierin ihr Heimatland vertrat und den 20. Platz belegte.

Instagram / jessicamauboy Jessica Mauboy mit ihrem Verlobten Themeli Magripilis, Juli 2021

Getty Images Jessica Mauboy im Mai 2023

