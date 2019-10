Eigentlich spricht Musikerin Jessica Mauboy (30) so gut wie nie über ihr Privatleben. Doch im vergangenen August hatte die frühere Eurovision Song Contest-Kandidatin im TV ungewohnt offen von einem schweren Schicksal in ihrer Familie berichtet: Ihr Vater stand in der Vergangenheit nach einem unglücklichen Unfall in Flammen! Abgesehen davon ist nicht viel über die Liebsten der 30-Jährigen bekannt. Doch nun machten süße Neuigkeiten die Runde: Jessicas Langzeitfreund Themeli hat ihr wohl einen Heiratsantrag gemacht!

Wie das Magazin Woman's Day erfahren haben will, soll sich das Paar im kürzlichen Griechenland-Urlaub verlobt haben. Themeli soll Jessica am paradiesischen Palionisos Beach auf der Insel Kalimnos die Frage aller Fragen gestellt und ihr einen funkenden Diamantring überreicht haben. Die Brünette habe den Antrag begeistert angenommen – kein Wunder: Sie und der gebürtige Grieche sind schon seit über zehn Jahren ein glückliches Paar.

Weder Jessica noch Themeli haben die freudigen Nachrichten bisher bestätigt. Dafür trägt die Sängerin aber auf einigen Urlaubsfotos einen hübschen XXL-Klunker an ihrem linken Ringfinger – was auch schon einige Follower dazu animiert hat, ihr zur Verlobung zu gratulieren.

