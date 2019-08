Jessica Mauboy (30), die 2006 als Finalistin von "Australian Idol" ihren Durchbruch als Sängerin schaffte und 2018 für Australien beim Eurovision Song Contests den 20. Platz belegte, spricht nur ungern über ihr Privatleben. Jetzt berichtete sie, dass ihre Familie bereits einige tragische Schicksalsschläge verkraften musste. Ihre Großmutter kam bei einem Feuer-Unfall ums Leben und auch ihr Vater Ferdi stand bei einem Arbeitsunfall in Flammen und überlebte nur mit schweren Verletzungen.

Die 30-Jährige sprach jetzt erstmals öffentlich über die schwere Zeit, in der sie um ihren Vater Ferdy bangen musste. In der Kyle and Jackie O Show verriet sie: "Mein Vater hatte einen Unfall – er arbeitet als Elektriker und schaute gerade auf einer Baustelle nach dem Rechten. Er hat in eine Grube hinuntergeschaut, wo gerade ein Kollege versehentlich ein falsches Kabel durchtrennt hatte. Alles explodierte und mein Vater stand zur Hälfte in Flammen." Bevor er seinem Kollegen helfen konnte, brach Jessicas Vater zusammen – wie durch ein Wunder überlebten aber beide Männer den schrecklichen Unfall.

Es war schon der zweite tragische Feuer-Vorfall für die Familie. Jessicas Großmutter kam auf besonders tragische Weise ums Leben, als ein Grasrock, den die australische Ureinwohnerin trug, Feuer fing. Ihrer Großmutter zu Ehren heißt Jessicas viertes Studioalbum deshalb "Hilda".

Getty Images Jessica Mauboy bei den Aria Awards 2018

Getty Images Jessica Mauboy im Februar 2018

Getty Images Jessica Mauboy bei den Aria Awards im November 2018

Getty Images Jessica Mauboy im Juni 2019

