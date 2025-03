Popsängerin Jessica Mauboy ist erstmals Mutter geworden

Die australische Popsängerin Jessica Mauboy (35) hat freudige Nachrichten bestätigt: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden. Wie sie dem Magazin Stellar erzählte, brachte sie am 13. Januar ihre Tochter Mia zur Welt. Die 35-Jährige und ihr Ehemann Themeli Magriplis sind überglücklich, wollten die Ankunft ihrer Tochter aber zunächst privat halten, um diese besonderen Momente im Kreis von Familie und Freunden genießen zu können. Auf Social Media hat die Sängerin bislang keine Fotos ihres Babys geteilt, verriet jedoch, dass die erste Zeit als Mutter ein "magischer Rollercoaster" gewesen sei.

Bereits im September letzten Jahres überraschte Jessica ihre Fans mit der Nachricht, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Öffentlich zeigte sie ihren Babybauch zum ersten Mal bei den ARIA Awards im November 2024, wo sie in einem schwarzen Leder-Look auf dem roten Teppich erschien und viel Lob von ihren Fans erhielt. Nun, einige Monate nach der Geburt, beschreibt die Musikerin ihre Erfahrungen mit Humor: Sie erkennt sich selbst in ihrer Tochter wieder, scherzte aber auch, dass Mia hoffentlich nicht Jessicas "harte und raue Persönlichkeit" erbt. Die Sängerin widmet ihrer Tochter mit improvisierten Wiegenliedern und viel Liebe ihre ganze Aufmerksamkeit.

Jessica und Themeli, die seit 2022 verheiratet sind, vereint eine etwas unkonventionelle Liebesgeschichte, die in Jessicas Heimatstadt Darwin begann. Die beiden lernten sich in einem Nachtklub kennen, als Jessica 18 Jahre alt war – während eines "Wahrheit oder Pflicht"-Spiels, wie die Sängerin einmal verriet. Nach einer siebenjährigen Fernbeziehung und ihrer Verlobung im Jahr 2019 traten sie schließlich vor den Traualtar. Für die Sängerin, die in Australien eine der beliebtesten Künstlerinnen ist, hat ihre Familie seit jeher einen hohen Stellenwert. Umso schöner, dass sie nun das Abenteuer der Mutterschaft mit ebenso viel Hingabe und Kreativität angeht wie ihre Musikkarriere.

Getty Images Jessica Mauboy bei den ARIA Awards im November 2024

Instagram / jessicamauboy Jessica Mauboy mit ihrem Mann Themeli Magripilis, Juli 2021

