Bachelorette-Boy Max fand seinen frühen Rauswurf "unfair"

Als Bachelorette muss Stella Stegmann (27) schwierige Entscheidungen treffen und sich regelmäßig von Rosenanwärtern trennen. Nach einem gemeinsamen Date mit Markus schickte die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit Max überraschend nach Hause. Gegenüber Promiflash erklärt der Bayer jetzt: "Gehen zu müssen, ohne die Bachelorette wirklich zu kennen, fand ich unfair und unpassend." Dass sein Exit noch vor der Nacht der Rosen stattfand, habe ihn "schockiert". Auf die Nachricht reagierte der 33-Jährige in der Show sehr negativ, doch inzwischen könne er ihre Wahl nachvollziehen.

Obwohl Max bei "Die Bachelorette" nicht sein Liebesglück finden konnte, ist er zufrieden damit, wie er sich in der Sendung präsentiert hat. "Ich war immer zu 100 Prozent authentisch und ich. Keine Show, kein Verkaufsgespräch, keine Lügen. Ich würde wieder alles genauso machen", stellt er im Gespräch mit Promiflash klar und ergänzt: "Meine Beliebtheit in der Villa spricht Bände, fragt mal bei Aysun, Akosua, Erik, Jan oder meinem kleinen Bruder Ferry nach."

Der Rauswurf des Singles war eine ziemlich dramatische Szene, da Max die Nachricht nicht gut aufnahm und sichtbar genervt war. Stella brach daraufhin sogar in Tränen aus. "Ich kann seine Reaktion voll verstehen. Ich stand gerade da und wusste nicht, was ich machen soll", gab die 27-Jährige zu. Viele seiner Mitstreiter reagierten total überrascht, da sie den Großhandelskaufmann als Favoriten sahen. Devin war sehr überrumpelt: "Dass er einfach so vor der Nacht der Rosen zwischendrin rausfliegt, damit habe ich nicht mit gerechnet und Max auch nicht."

Instagram / maxhauptsachehashtag Max, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

RTL Stella Stegmann, "Die Bachelorette" im Jahr 2024

