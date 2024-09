Unter Tränen: Ihn schmeißt "Die Bachelorette"-Stella raus

Bei Die Bachelorette hat Stella Stegmann (27) für zwei Jungs eine kleine Überraschung: Sie dürfen die Beauty in ihrer Unterkunft in Thailand besuchen. Statt eines gemütlichen Dates mit ihr gibt es aber ein Duell zwischen Max und Markus und beiden werden Sexfragen gestellt. Nach dem Quiz folgt dann der Schock: Stella schmeißt einen der zwei Sonnyboys raus – und zwar Max! Die Entscheidung fällt ihr aber alles andere als leicht und sofort fließen die Tränen, als Max einen emotionalen Abgang macht. "Ich kann seine Reaktion voll verstehen. Ich stand gerade da und wusste nicht, was ich machen soll", schluchzt die Influencerin.

Nicht nur Max kann sein plötzliches Aus kaum fassen, auch die anderen Teilnehmer in der Villa überrumpelt die Entscheidung, dass jemand vor der Nacht der Rosen rausfliegt: "Was ist das für ein krankes Spiel hier? Ich flippe aus." Für einige der Kandidaten lag Max ganz weit oben auf der Siegerliste: "Ich habe Max als Favoriten gesehen. Das ändert einiges", äußert sich beispielsweise Jan und auch Devin merkt an: "Viele haben ihn als Favoriten gesehen. Dass er einfach so vor der Nacht der Rosen zwischendrin rausfliegt, da habe ich nicht mit gerechnet und Max auch nicht." Zudem gibt Ferry zu, dass ihm sein Kumpel sehr fehlen wird.

Obwohl einige der Männer und Frauen Max als Favoriten sahen, scheint Stella einen anderen Beau zu bevorzugen: In einer früheren Folge machte die 27-Jährige deutlich, dass ein Herr beim Gruppendate besonders herausstach: "Ferry und ich haben eine sehr ähnliche Einstellung und bei ihm habe ich auch das Gefühl, das würde auch so wirklich passen, wie ich mir das vorstelle." Aber auch bei Leila fühle sich die Medienpersönlichkeit sehr wohl. Wer am Ende jedoch das Herz der Münchnerin erobern kann, bleibt weiterhin spannend.

RTL Stella Stegmann, "Die Bachelorette" im Jahr 2024

RTL Musty, Leila, Stella und Ferry, "Die Bachelorette" im Jahr 2024

