"Herzenswunsch": Helene Fischer singt zukünftig Kinderlieder

Bereits seit März kursieren Gerüchte, dass Helene Fischer (40) an einem Album für Kinder arbeitet. Nun überrascht die Sängerin ihre Fans wirklich mit dem bereits vermuteten Genrewechsel: Am ersten November wird Helene ein Album mit 25 Neuaufnahmen deutscher Kinderlieder veröffentlichen! "Tatsächlich ist es schon lange ein Herzenswunsch von mir, Musik für Kinder zu machen", gab die "Herzbeben"-Interpretin im Interview mit dpa preis und ergänzte: "Es ist somit der logische nächste Schritt in meiner Karriere."

Helenes neues Album "Die schönsten Kinderlieder" wird unter anderem kultige Songs wie "Hoppe hoppe Reiter", "Weißt du, wieviel Sternlein stehen" oder "Wie schön, dass du geboren bist" beinhalten. "Für mich war es ganz wichtig, dass diese Klassiker nicht verloren gehen, die auf eine gewisse Art schon deutsches Kulturgut geworden sind", betonte die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin weiter. Durch ihre Tochter Nala sei Helene im Hinblick auf Kindermusik ein echter Profi geworden. Die 40-Jährige hoffe außerdem, dass sich "auch alle Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel" an ihrer neuen Interpretation der altbekannten Lieder erfreuen werden.

Das neue Album ist nicht das einzige Projekt, das Helene aktuell auf Trab hält. Vor wenigen Tagen richtete sich die "Luftballon"-Interpretin mit einer freudigen Botschaft auf Instagram an ihre Fans: "Ihr Lieben, ja: 'Die Helene Fischer Show' wird es auch in diesem Jahr wieder geben!" Außerdem verriet sie, dass der Vorverkauf für die Show bereits am 18. September beginnt. Auch im vergangenen Jahr konnte Helene ihr Publikum nach einer vierjährigen Sendepause mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige