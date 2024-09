Natasha Rothwell kämpft am Set mit dem Hochstapler-Syndrom

Natasha Rothwell (43) kämpfte mit einer gehörigen Portion Nervosität, als sie für die dritte Staffel von "The White Lotus" ans Set zurückkehrte. Obwohl sie die einzige Schauspielerin ist, die aus der ersten Staffel erneut mitspielt, empfand sie anfangs großen Druck. Besonders herausfordernd war die Situation für Natasha, die die Rolle der Spa-Managerin Belinda verkörpert, da sie nun an der Seite von Schauspielgrößen wie Parker Posey (55) und Michelle Monaghan (48) stand – Künstlerinnen, die sie schon lange bewundert. "Ich hatte unglaublich starkes Hochstapler-Syndrom", gestand sie im Gespräch mit People.

Ihre Kollegin Carrie Coon half Natasha dabei, sich wieder in ihre Rolle einzufinden und beschrieb ihre Sorge beim Wiedereinstieg mit einer treffenden Metapher: "Es ist, als würde man einen nassen Badeanzug anziehen. Man weiß, dass er passt, aber es ist erst mal unangenehm." Doch nicht nur beim Dreh bekam die 43-Jährige Unterstützung. So moderierte Michelle kurzerhand eine Podiumsdiskussion zu Natashas neuer Hulu-Serie "How to Die Alone": "Michelle hat sofort zugesagt, als ich sie fragte", erinnert sich Natasha.

Weiter schwärmte Natasha von der familiären Atmosphäre, die durch den Schöpfer der Serie, Mike White, gefördert werde: "Die Verbindungen, die man am Set knüpft, sind echt", betonte sie. Besonders beeindruckt zeigte sich die Schauspielerin von Leslie Bibb, die sich bereitwillig an Promotion-Videos für ihre neue Serie beteiligte. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn Menschen für einen da sind, besonders wenn man so was selbst schon oft für andere getan hat", sagte Natasha mit einem zufriedenen Lächeln.

Getty Images Michelle Monaghan, Schauspielerin

Getty Images Der Cast von "The White Loutus" im September 2022

