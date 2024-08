Natasha verrät: Darauf können sich "White Lotus"-Fans freuen

Die Produktion der dritten Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus" ist derzeit in vollem Gange. Dieses Mal fanden die Dreharbeiten in Thailand statt, wie Natasha Rothwell (43) nun in der "Sirius XM The Jess Cagle Show" verrät. Die Schauspielerin, die in der Serie die Spamanagerin Belinda verkörpert, schwärmt von der Zeit am Set: "Es war wunderbar, in Thailand zu sein. Ich war fünf Monate lang dort." Laut ihren Aussagen dürfen sich die Fans der TV-Show auf spannende neue Episoden freuen: "Ich persönlich [...] denke, dass es die bisher beste [Staffel] ist!"

Natasha plaudert zudem einige Details zur Handlung der neuen Staffel aus. Das Thema Spiritualität soll bei den neuen Folgen ganz besonders im Fokus stehen. Ihre Rolle der Belinda soll dabei vor allem durch "ihre heilende Energie" punkten. Bereits in der ersten Staffel stand die beruhigende Art der Spamanagerin im Mittelpunkt. Diese kam vor allem im Zusammenspiel mit Tanya, einer alleinstehenden Urlauberin, die von Jennifer Coolidge verkörpert wird, zur Geltung. "Ich freue mich sehr darauf, dass die Zuschauer in der dritten Staffel mit ihr auf diese Reise gehen können", erklärt die 43-Jährige begeistert.

Auch einige neue Gesichter stehen für die dritte Staffel von "The White Lotus" vor der Kamera. Neu zum Cast dazu gestoßen sind unter anderem die "Gone Girl"-Bekanntheit Carrie Coon, der "Sons of Anarchy"-Star Walton Goggins oder die "Blade"-Darstellerin Parker Posey (55). Mit den neuen Darstellern zu arbeiten, war für Natasha anfangs eine kleine Herausforderung – doch das legte sich schnell. "Ich war so nervös, sie zu treffen. Aber das Lustige war, dass wir am ersten Tag ein großes Abendessen mit der Besetzung hatten, und sie waren alle selbst nervös. In diesem Moment hat sich meine Gefühlslage geändert. Ich dachte: 'Wir sind alle in einem Boot'", erinnert sich die "How to Die Alone"-Darstellerin.

Getty Images Der Cast von "The White Loutus" im September 2022

Getty Images Natasha Rothwell im Juli 2024

