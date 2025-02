Diese Tiere jagten "White Lotus"-Natascha bei Dreh Angst ein

Natasha Rothwell (44), bekannt aus der ersten Staffel von "The White Lotus", ist für die dritte Staffel der Erfolgsserie wieder auf die Bildschirme zurückgekehrt. Bei den Dreharbeiten in Thailand wurde die Schauspielerin mit einem tierischen Albtraum konfrontiert: Einer Echse. "Echsen sind überall", verriet Natasha nun in einem Interview mit Entertainment Weekly – und diese tierischen Mitbewohner bereiteten ihr alles andere als Freude. Eine besondere Begegnung hatte sie eines Abends in ihrem Hotelzimmer, als sich ein solcher Besucher zwischen ihr und dem Badezimmer aufhielt. "Ich habe einen der Hotelangestellten gerufen, weil ich mich nicht traute, am Tier vorbeizugehen. Ich hab gesagt: 'Ich mach mir noch in die Hose, wenn das nicht gelöst wird!'", erzählte sie lachend.

Neben den überraschenden tierischen Begegnungen hatte Natasha auch mit den thailändischen klimatischen Bedingungen zu kämpfen. Die Hitze sei "nächsten Levels" gewesen, so die Schauspielerin. Das Team musste sich sogar mit Eisbeuteln behelfen, die in die Kleidung geschoben wurden, um die Tortur erträglicher zu machen. Hinzu kam, dass die Dreharbeiten mitten in der Monsunzeit stattfanden. Immer wieder mussten Szenen unterbrochen werden, da Blitze und Regen das Set unbespielbar machten. Die Crew habe teilweise Stunden in einem engen Raum verbracht und darauf gewartet, dass das extreme Wetter weiterzog. Trotz all dieser Herausforderungen behielt Natasha ihre gute Laune: "Ich würde es jederzeit wieder tun."

Natashas Charakter, die Resort-Mitarbeiterin Belinda, muss sich in der dritten Staffel an ein neues Umfeld mit unerwarteten Herausforderungen gewöhnen. Die 44-Jährige, die durch ihre humorvollen Darstellungen bekannt ist, hat privat allerdings auch eine ganz andere Seite. In Interviews sprach sie darüber, wie wichtig ihr Erholung vom stressigen Berufsleben durch Ruhephasen und Selbstfürsorge sei, um die Balance zwischen Arbeit und Alltag zu halten. Mit ihrer fröhlichen Art und ihrem Talent bringt sie zudem immer wieder frischen Wind an jedes Set – auch wenn dieser in Thailand von Monsunregen begleitet wurde.

Getty Images Natasha Rothwell, Schauspielerin

Getty Images Natasha Rothwell im Juli 2024

