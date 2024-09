Alkoholtest: Jens Lehman nach Wiesn von Polizei angehalten

Jens Lehmanns (54) Besuch beim diesjährigen Oktoberfest könnte ernsthafte Konsequenzen für den ehemaligen Nationaltorhüter nach sich ziehen. Wie die Oberstaatsanwältin Anne Leiding gegenüber Bild bestätigte, wurde der Ex-Kicker Sonntagnacht, vermutlich nach einem Besuch beim Oktoberfest, während einer Autofahrt von einer Polizeistreife angehalten, woraufhin eine Verkehrskontrolle durchgeführt wurde. "Herr Lehmann wurde aufgrund auffälligen Fahrverhaltens mit einem Pkw im Innenstadtbereich von München am 23.09.24 gegen 1:30 Uhr einer Polizeikontrolle unterzogen. Hierbei sollen durch die Polizei deutlicher Alkoholgeruch und ein unsicherer Gang wahrgenommen worden sein", erklärte die Staatsanwältin.

"Ein Atemalkoholtest erbrachte kein verwertbares Ergebnis, woraufhin die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Das Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung steht noch aus. Unsere Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Trunkenheit im Verkehr dauern an", betonte sie weiter. Jens wollte sich auf eine Nachfrage der Zeitung nicht äußern: "Ich kann dazu im Moment nichts sagen."

Das ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige WM-Held mit der Polizei in Konflikt gerät: Erst im vergangenen Dezember wurde er verurteilt, weil er mit einer Kettensäge den Dachbalken seines Nachbarn angesägt haben soll, um einen besseren Blick auf den Starnberger See zu erhaschen. Damals wurde ihm eine Geldstrafe von 420.000 Euro aufgebrummt – dagegen hat er jedoch Berufung eingelegt. Außerdem soll er sich am Münchener Flughafen durch die Ausfahrtschranke durchgemogelt haben, um keine Parkgebühr zahlen zu müssen.

Von Der Laage / Gladys Chai / ActionPress Jens Lehmann, Ex-Fußballer

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Torwart

