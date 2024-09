"Traumatisch": Florence Pugh rasierte Kopf für Filmrolle

Florence Pugh (28) ist vielen mit einer blonden, schulterlangen Mähne bekannt. Für ihren Film "We Live in Time" verkörperte sie jedoch Köchin Almut, die mit einer Eierstockkrebs-Diagnose zu kämpfen hat – und ließ sich für die Rolle ihren Kopf rasieren. Für ihren Körper stellte dieser Schritt eine traumatische Erfahrung dar. In einem aktuellen Interview mit der britischen Vogue sprach die 28-jährige Schauspielerin über ihre Entscheidung, sich für den Streifen die Haare abzuschneiden: "Es war wirklich bizarr", erklärte Florence und fügte hinzu: "Mein Kopf war so empfindlich und viele Leute wollten ihn anfassen. Mein Körper durchlief ein Trauma und mir war ständig kalt."

Der Regisseur des Films, John Crowley, äußerte sich vor der Premiere auf dem "Toronto International Film Festival" exklusiv gegenüber People: "Ich war erstaunt, dass Florence ihren Kopf für die Rolle rasierte." John erklärte, dass er mit dem Haar- und Make-up-Team ursprünglich andere Methoden in Betracht zog, um den Look zu kreieren. "Ich war verblüfft, weil ich wusste, dass Florence danach einen Marvel-Film drehen würde, aber sie sagte einfach: 'Ich rasiere meinen Kopf'", erinnerte sich John. Er lobte ihre Furchtlosigkeit und ihr Engagement für die Rolle. Im Vogue-Gespräch erläuterte Florence allerdings, dass dieser Schritt für sie eine "Selbstverständlichkeit" darstellte: So sei das Rasieren ihres Kopfes essenziell für die Authentizität der Rolle gewesen.

Florence präsentierte ihre neue Frisur erstmals bei der Met Gala 2023, wo sie dazu einen auffälligen, hohen Kopfschmuck trug. In einem Interview mit Vanity Fair sprach sie damals offen über die öffentliche Reaktion auf ihren Look und die Gerüchte im Internet. "Ich glaube, es gab dieses seltsame Gerücht im Internet, dass ich es getan habe, um meine Identität zurückzuerlangen", sagte sie und stellte klar: "Ich habe nie in meinem ganzen Leben so etwas behauptet." Ihre Entschlossenheit und ihr Engagement für die Rolle beweisen, wie intensiv sich Florence für ihren Beruf mit den von ihr verkörperten Charakteren auseinandersetzt.

Getty Images Florence Pugh präsentiert ihren Kopfschmuck bei der Met Gala 2023. Mai, New York City.

Getty Images Florence Pugh im September 2024

