Fiese Kommentare im Netz machen Florence Pugh zu schaffen

Florence Pugh (28) spricht offen über die negativen Kommentare, denen sie online ausgesetzt ist. In einem Interview mit Vogue für die Oktober-Ausgabe spricht die "We Live in Time"-Schauspielerin darüber, wie verletzend manche Kommentare seien. "Es ist so schwer", äußert sich Florence und fügt hinzu: "Es ist wirklich schmerzhaft, etwas zu lesen, bei dem die Leute sich auf ekelhafte Weise über mein Selbstbewusstsein oder mein Gewicht äußern."

Erst im vergangenen Jahr erklärte Florence gegenüber Elle, wie wichtig ihr ein authentisches Körperbild sei: "Ich spreche so über meinen Körper, weil ich nicht versuche, die Cellulite an meinem Oberschenkel oder das Gewebe zwischen meinem Arm und meiner Brust zu verstecken." Der Filmstar betonte, dass ihre Offenheit nicht aus dem bewussten Versuch resultiere, selbstbewusst zu wirken, sondern aus dem einfachen Wunsch, sich selbst treu zu bleiben.

Privat scheint die 28-Jährige aktuell aber auf Wolke sieben zu schweben. Im Interview mit Vogue verriet Florence nämlich, wieder vergeben zu sein! "Das bin ich", bestätigte sie. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, ließ Florence allerdings offen und betonte, dass sie dieses Detail noch eine Weile für sich behalten wolle. Seit Wochen halten sich allerdings bereits die hartnäckigen Gerüchte, dass es sich dabei um Finn Cole (28) handeln könnte.

Getty Images Florence Pugh bei der Premiere von "We live in time"

Getty Images Finn Cole, Schauspieler

