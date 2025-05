Florence Pugh glänzt mit ihrer Rolle in "Thunderbolts*"

Florence Pugh (29) sorgt derzeit mit ihrer Rolle als Yelena Belova im neuen Marvel-Film "Thunderbolts*" für Aufsehen. Seit dem 1. Mai 2025 läuft der lang erwartete Ensemble-Film auch in den deutschen Kinos. Florence kehrt dabei erneut als robuste, aber verletzliche Ex-Agentin zurück, die schon in "Black Widow" alle Blicke auf sich zog. Gemeinsam mit Sebastian Stan (42) als Winter Soldier, David Harbour (50) als Red Guardian, Hannah John-Kamen als Ghost und weiteren bekannten Marvel-Gesichtern stellt sich Yelena einem ungewöhnlichen Team-Experiment: Auf einer abgelegenen Militärbasis und später in New York treffen gebrochene Antihelden aufeinander, die lernen müssen, sich selbst und einander zu vertrauen.

Im Gegensatz zu bisherigen MCU-Produktionen wie "Endgame" steht im Mittelpunkt von "Thunderbolts*" nicht ein epischer Kampf gegen kosmische Übergegner, sondern die innere Zerrissenheit der Figuren. Laut Kritikerstimmen hebt sich der Film vor allem durch seine emotionale Tiefe ab: echte Zweifel, schwere Kindheitsgeschichten, Themen wie mentale Gesundheit und das Gefühl, fehl am Platz zu sein, durchziehen die Handlung. Florence überzeugt laut Bild als emotionales Zentrum des Teams, das sich zu Beginn nicht als echte Gruppe versteht. Gerade ihre Mischung aus Verletzlichkeit und Willensstärke hält die ungleichen, teils misstrauischen Teammitglieder zusammen – ein Ansatz, der von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wird. Selbst die Namensgebung des Teams spielt eine Rolle: Ursprünglich nach Yelenas Grundschul-Fußballmannschaft "Thunderbolts" getauft, nennt sich das Kollektiv am Ende des Films offiziell in "New Avengers" um – ein überraschendes Highlight, das in der Abspannszene auf weitere Abenteuer hinweist.

Abseits der Leinwand sorgt Florence Pugh nicht nur mit ihrem Schauspiel für Aufsehen. So stellte sie am Set von "Thunderbolts*" mit einem spektakulären Stunt einen Guinness-Weltrekord auf: Gemeinsam mit ihrem Stuntteam sprang sie vom Merdeka 118 in Kuala Lumpur und unterstrich damit ihre Leidenschaft für echte Actionmomente. Während sie international für ihre Rollen gefeiert wird, loben Kolleginnen und Kollegen immer wieder ihre humorvolle und bodenständige Persönlichkeit abseits des Rampenlichts. Kein Wunder, dass sie unter Marvel-Fans längst Kultstatus genießt – nicht zuletzt, weil sie regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen gewährt und den direkten Austausch mit ihrer Community pflegt. So wächst ihr Einfluss weit über das MCU hinaus und macht sie zu einer der prägendsten Persönlichkeiten der aktuellen Kino-Ära.

Getty Images Florence Pugh auf dem Toronto International Film Festival 2024

Instagram / florencepugh Schauspielerin Florence Pugh

