So bewältigte Florence Pugh ihren Stunt in "Thunderbolts*"

Florence Pugh (29) hat bei der Premiere des neuen Marvel-Blockbusters "Thunderbolts*", die am vergangenen Wochenende in Los Angeles stattfand, für Aufsehen gesorgt. Florence enthüllte, wie sie sich für eine waghalsige Szene in schwindelerregender Höhe vorbereitete. Sie bestand darauf, auf das Dach des zweithöchsten Gebäudes der Welt, des rund 680 Meter hohen Merdeka 118 in Malaysia, zu steigen und selbst zu springen. In voller Action-Manier wie ihre Figur Yelena Belova, die kämpferische Ex-Black Widow, stellte sie sich der Situation, obwohl die Produktion ihre Zweifel an dem Stunt hatte. "Ich dachte mir: 'Was soll's, natürlich machen wir das. Wir müssen das tun!'", verriet Florence gegenüber Fandango.

Florence erzählte außerdem, dass der Sprung für die Rolle eine ganz eigene Bedeutung bekommen hat. Das Einnehmen der Gedankenwelt von Yelena habe ihr geholfen, persönliche Ängste während des spektakulären Stunts zu überwinden: "Ich denke, das Hineinschlüpfen in Yelenas Mentalität hat mich gerettet, weil sie in der Szene keine Angst zeigen soll, sondern stattdessen cool da oben abhängt." Die psychische Herausforderung sei durch ihre Arbeit am Charakter sogar leichter geworden. Sie betonte in diesem Kontext auch, dass sie als Schauspielerin die Pflicht habe, ihre "Figur zu schützen und mit Leben zu füllen".

Schon vor einigen Wochen hatten die Marvel-Fans Grund zu wildesten Spekulationen. Durch die Veröffentlichung der Besetzungsliste für "Avengers: Doomsday" war damals versehentlich ein großes Detail zu "Thunderbolts*" bekannt geworden. Denn bis auf Olga Kurylenko (45) war das gesamte Team der Anti-Helden auch für das Avengers-Sequel angekündigt worden. Viele Leser sahen darin einen klaren Hinweis darauf, dass Olgas Figur Taskmaster ihren nächsten Marvel-Einsatz nicht überleben wird. Für besagte Fans war damit schon vor dem Kinostart klar, welche Hauptfiguren "Thunderbolts*" wohl heil verlassen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh in Hollywood, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Olga Kurylenko, Oktober 2023

Anzeige Anzeige