Florence Pugh ergattert Hauptrolle im "James Bond"-Spin-off

Florence Pugh (29) wird Berichten zufolge die ikonische Rolle der Miss Moneypenny in einer neuen James Bond-Spin-off-Serie übernehmen. Die Serie soll auf Amazons Streaming-Plattform erscheinen und basierend auf der Romanreihe "The Moneypenny Diaries" in den 1950er- und 1960er-Jahren spielen. Die britische Schauspielerin tritt damit in die Fußstapfen von Naomie Harris (48), die die Rolle zuletzt in "Keine Zeit zu sterben" an der Seite von Daniel Craig (56) verkörperte. Ein Insider verriet dazu der britischen The Sun: "Je nach Sichtweise ist es entweder eine Traumkombination oder ein Albtraum, diese beliebte Figur von einer Top-Schauspielerin dargestellt zu sehen."

Das Projekt wird Teil eines umfangreicheren Deals zwischen Amazon MGM Studios und den bisherigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die nach jahrzehntelanger Arbeit einen Großteil der kreativen Kontrolle über die Franchise an Amazon abgetreten haben. Die Serie könnte Auftakt für eine ganze Reihe weiterer Spin-offs rund um die Welt von 007 sein. Die zugrunde liegende Buchreihe, geschrieben von Samantha Weinberg unter dem Pseudonym Kate Westbrook, bietet einen detaillierten Blick auf das Privatleben von Moneypenny und deren Arbeit für den britischen Geheimdienst MI6. Für Fans wirft die Ankündigung jedoch Fragen auf, wie Amazon die Zukunft der Marke gestalten wird, denn einige fürchten eine Verwässerung des Bond-Universums durch zu viele Nebenprojekte.

Florence selbst ist kein Neuling, wenn es um große Franchises geht. Mit ihrem Auftritt als Yelena Belova im Marvel-Universum und ihrer Rolle als Prinzessin Irulan in der Dune-Reihe hat sie bereits gezeigt, dass sie starke und komplexe Figuren überzeugend darstellen kann. Ihr Weg in die Filmindustrie begann bereits in ihrer Jugend: Die gebürtige Britin hat immer wieder betont, wie dankbar sie für ihre Ausbildung in Oxford und den Rückhalt ihrer Familie ist. Auch privat bleibt Florence geerdet: Sie betont regelmäßig, wie wichtig ihr die Balance zwischen Arbeit und Ruhe ist, und liebt es, in ihrer Freizeit zu kochen oder Musik zu machen.

Getty Images Naomie Harris, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

