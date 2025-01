Florence Pugh über Midsommar: "Ich misshandelte mich selbst"

Florence Pugh (29), bekannt aus Filmen wie "Midsommar" und "Oppenheimer", hat sich in einem Interview offen über ihre Arbeitsweise und deren mentale Folgen geäußert. Im Podcast "Reign with Josh Smith" erklärte die junge Schauspielerin, dass sie bestimmte Rollen, wie die im Horrorfilm "Midsommar" von 2019, in Zukunft nicht mehr annehmen könne. "Ich habe zu viel gegeben und war danach lange gebrochen", erzählte Florence, die in dem Film eine junge Frau spielt, deren Reise in die dunklen Tiefen eines schwedischen Kults ihr sowohl Lob als auch beruflichen Tribut einbrachte.

Trotz der extremen Belastung bereue Florence ihre Leistung in "Midsommar" nicht, wie sie im Interview versicherte: "Ich bin stolz auf das, was dabei herausgekommen ist." Sie erklärte jedoch, dass sie inzwischen viel besser darin geworden sei, sich selbst zu schützen und auf ihre mentale Gesundheit zu achten. Während der Dreharbeiten habe sie sich teilweise regelrecht in den Charakter "gequält". Eine Erfahrung, die sie als grenzüberschreitend und lehrreich beschreibt. "Ich hatte das Gefühl, dass ich mich regelrecht selbst misshandelt habe", sagte sie. Neben der Rolle in "Midsommar" sprach die Schauspielerin auch darüber, wie sie sich jeder Figur, die sie spielt, vollkommen öffne und dadurch auch ein Stück von sich selbst in die Charaktere einfließen lasse.

Florence, die mit Filmen wie "Little Women" und der Marvel-Produktion "Black Widow" zum Star aufstieg, zeigt dabei immer wieder, wie sehr sie sich in ihre Rollen vertieft. Bereits seit jungen Jahren bewundern Kritiker ihre Fähigkeit, emotionale Tiefe und Authentizität in ihre Figuren zu bringen. Doch abseits des Filmsets scheint sie ein wachsendes Bewusstsein für ihre eigenen Grenzen zu entwickeln. Ihre Offenheit in Interviews wie diesem hat Florence Pugh nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Mensch viele Sympathien eingebracht – vor allem, weil sie zeigt, dass selbst die größten Talente manchmal innehalten müssen, um auf sich selbst Acht zu geben.

Florence Pugh bei den Oscars 2024

Florence Pugh in New York

