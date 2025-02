Florence Pugh enthüllt düstere Diagnose aus ihrer Kindheit

Die britische Schauspielerin Florence Pugh (29) hat nun in einer neuen TV-Serie überraschende Details über ihre Kindheit und Gesundheit preisgegeben. In "No Taste Like Home" – ein Format, das Star-Koch Gordon Ramsay (58) produziert und von Antoni Porowski moderiert wird – sprach Florence offen über eine Diagnose nach ihrer Geburt. "Als Kind hatte ich viele Probleme mit meiner Atmung", verriet die "Midsommar"-Darstellerin und fügte hinzu: "Ich hätte nicht leben sollen. Als ich geboren wurde, sagten die Ärzte meinen Eltern, sie sollen die Zeit mit mir einfach genießen, solange sie sie noch haben."

Die Episode der TV-Serie, die sich um Florence dreht, verfolgt die familiären und kulinarischen Wurzeln der Schauspielerin und nimmt die Zuschauer mit von Oxford nach Yorkshire und London. Besonders aufwühlend wurde es, als Florence erfuhr, dass sie nicht die erste Florence Pugh in ihrer Familie ist. Eine Vorfahrin gleichen Namens starb im Kindesalter höchstwahrscheinlich an den Folgen von Tuberkulose. Die Verbindung und der historische Kontext der schlechten Luftqualität weckten Erinnerungen an ihre eigenen gesundheitlichen Probleme.

Florence, die 1996 in Oxford geboren wurde, wuchs in einer kreativen und unterstützenden Familie auf, die sich durch ihre schwierigen frühen Jahre kämpfte. Ihr Vater, Clint Pugh, betreibt eine erfolgreiche Restaurantkette, und auch im familiären Haushalt spielte Essen stets eine große Rolle. Die Erfahrungen aus ihrer Kindheit scheinen die Oscar-nominierte Schauspielerin geprägt zu haben – sie ist heute bekannt für ihre Bodenständigkeit und die Fähigkeit, selbst emotional anspruchsvolle Rollen mit beeindruckender Tiefe zu verkörpern. Die Folge von "No Taste Like Home" mit Florence ist ab dem 24. Februar auf Disney+ verfügbar.

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh im September 2024

