"Ich bin kompliziert": Florence Pugh über ihr Liebesleben

Florence Pugh (29) gewährt in einem Interview mit Harper's Bazaar UK interessante Einblicke in ihr Liebesleben – oder genauer gesagt in die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, sie zu daten. "Ich bin immer beschäftigt, ich kann keine Dates einhalten. Ich bin einfach schwierig", gesteht die Schauspielerin. Dennoch wünsche sie sich eine Familie und möchte nicht, dass ihre Arbeit immer an erster Stelle stehe. Die 29-Jährige, die ab Mai in der Marvel-Produktion "Thunderbolts" zu sehen sein wird, erklärt weiter, dass sie daran arbeite, mehr Balance in ihr Leben zu bringen. "Ich habe Dinge erkannt, die ich ändern möchte, und ich will nicht länger einfach nur hinnehmen, dass das Leben mit mir passiert", fügt sie hinzu.

Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Zach Braff (50) im Jahr 2022 gab es zuletzt Gerüchte um ein neues Liebesglück in ihrem Leben. Zwar hält Florence den Namen ihres neuen Partners geheim, doch im Oktober 2024 deutete sie gegenüber British Vogue an, dass sie jemanden date. Es sei jedoch ein bewusster, langsamer Prozess, und sie wolle der Beziehung Zeit geben, sich auf natürliche Weise zu entwickeln. Außerdem sprach sie über ein "einschneidendes Beziehungsende", das sie während der Dreharbeiten zu "We Live in Time" erlebt habe: Dieses habe sie dazu gebracht, keine Kompromisse mehr zu machen, die sie selbst verletzen. Die Trennung von Schauspieler Zach stand lange im Fokus der Öffentlichkeit, da der Altersunterschied von 21 Jahren immer wieder Anlass zu kontroversen Diskussionen gab.

Beruflich hat Florence weiterhin riesigen Erfolg. Nicht nur, dass sie mit ihrer Rolle als Yelena Belova im Marvel-Universum Maßstäbe setzt und sogar einen Guinness-Weltrekord für einen spektakulären Stunt in "Thunderbolts" brach – zuletzt wurde bekannt gegeben, dass die Britin die Hauptrolle in einem Spin-off zur legendären Miss Moneypenny übernehmen wird. Fans schätzen an der Schauspielerin nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre Bodenständigkeit. Vielleicht findet sie ja bald die Zeit und den Raum, auch in der Liebe neue Kapitel aufzuschlagen.

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff in London, März 2023

Getty Images Florence Pugh auf dem Toronto International Film Festival 2024

