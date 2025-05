Florence Pughs Großeltern haben alle ihre Sexszenen gesehen

Florence Pugh (29) hat verraten, dass ihre Großeltern all ihre Sexszenen in ihren Filmen gesehen haben – und das ganz ohne peinliche Berührtheit. Die Schauspielerin, die seit ihrem Debüt 2014 in "The Falling" einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat, erzählte laut Daily Mail im Interview mit NBC-Moderator Seth Meyers (51), wie ihre Familie regelmäßig ihre Werke im Kino anschaut. Besonders in Erinnerung blieb ihr der Kinobesuch zu dem Horrorfilm "Midsommar" im Jahr 2019, zu dem sie ihre Großeltern mitnahm. Die Schauspielerin verriet, dass ihr Großvater nach der Vorführung gestand, er hätte den Film wohl nie geschaut, wenn Florence nicht mitgespielt hätte.

Trotz anfänglicher Verlegenheit hat sich Florence schnell daran gewöhnt, dass ihre Familie einen besonderen Teil ihrer Karriere mitträgt. Sie schaut nicht weg, sondern steht stolz hinter ihr – auch oder gerade bei herausfordernden Szenen. Die Darstellerin, die in Filmen wie "Oppenheimer" neben Cillian Murphy (48) oder in der romantischen Komödie "We Live In Time" an der Seite von Andrew Garfield (41) auftritt, betonte gegenüber ELLE auch, wie wichtig ihr das Genre Liebesfilm mittlerweile geworden ist. Besonders die vielschichtige Darstellung einer Paarbeziehung und deren Entwicklung durch verschiedene Arten von Intimität würden sie besonders reizen.

Obwohl es auf der Leinwand in Sachen Liebe für Florence gut läuft, gestaltet sich ihr privates Liebesleben weniger rosig. In einem Interview mit Harper's Bazaar UK gab sie kürzlich interessante Einblicke in ihre Schwierigkeiten, berufliche Verpflichtungen mit Dates zu vereinbaren. "Ich bin immer beschäftigt, ich kann keine Dates einhalten. Ich bin einfach schwierig", gestand die Schauspielerin. Trotz dieser Herausforderungen sehnt sie sich jedoch nach einer eigenen Familie und möchte nicht, dass ihre Karriere immer an erster Stelle steht. Wann es so weit sein wird, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit kann sie sich auf jeden Fall auf das familiäre Umfeld ihres engen Kreises verlassen.

Getty Images Florence Pugh, April 2025

Getty Images Florence Pugh in Hollywood, April 2025

