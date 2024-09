Das sind die Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2024

In diesem Jahr wurde der Deutsche Fernsehpreis zum 25. Mal verliehen – Promiflash stellt euch die stolzen Gewinner vor: In der Kategorie "Bester Fernsehfilm" konnte sich "Ich bin! Margot Friedländer" gegen die Streifen "Blindspot" und "Silber und das Buch der Träume" durchsetzen, während "Die Zweiflers" als beste Dramaserie gewann. Ebenso durfte sich die Comedyserie "Die Discounter" über einen Preis freuen. Eine Auszeichnung für "Beste Unterhaltung Reality" bekam in diesem Jahr Die Verräter – Vertraue Niemandem! – mit der Show waren auch die Formate "Alone – Überlebe die Wildnis" und "Kaulitz & Kaulitz" ins Rennen gegangen.

Als bester Schauspieler durfte Aaron Altaras für "Die Zweiflers" eine Trophäe mit nach Hause nehmen, ebenso wie sein Co-Star Sunnyi Melles in der Kategorie "Beste Schauspielerin". In der Kategorie "Beste Moderation" waren neben Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) für "24 Stunden mit Joko & Klaas" auch Laura Wontorra (35) und Sonja Zietlow (56) nominiert – schlussendlich konnte sich aber das Show-Duo durchsetzen.

Mit seiner neuen ZDF-Show "Lass dich überwachen!" gehörte auch Jan Böhmermann (43) zu den stolzen Gewinnern des Abends: Er gewann in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" und setzte sich damit gegen Let's Dance und Wer stiehlt mir die Show? durch. "Das tut total gut, mal den Preis zu bekommen für eine Sendung, die eigentlich von allen gemocht werden kann", freute sich der Moderator, als er die Trophäe in der Hand hielt.

Getty Images Aaron Altaras beim Deutschen Fernsehpreis

Getty Images Jan Böhmermann beim Deutschen Fernsehpreis 2024

