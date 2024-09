So würde sich Salvatore Vassallo im Dschungelcamp verhalten

Salvatore Vassallo war ein Teil der diesjährigen Staffel von Beauty & The Nerd und belegte mit seiner Nerdin Joelle den zweiten Platz. Nun stellt sich die Frage, wie es im Hinblick auf Reality-TV für den einstigen Temptation Island-Kandidaten weitergeht. Promiflash hat nachgehakt, was Salvatore von einer Teilnahme am Dschungelcamp halten würde. "Ich glaube, ich würde den ganzen Dschungel auf meine Art und Weise auseinandernehmen und die würden mich alle hassen", lautet Salvatores ehrliche Selbsteinschätzung zu seinem potenziellen Verhalten im Dschungel. Dennoch scheint es der Sizilianer nicht eilig damit zu haben, sich seinem "Endgegner", wie er das Format bezeichnet, zu stellen: "Wenn ich alles im Fernsehen irgendwann durch habe, würde ich das Dschungelcamp am Ende noch mal als kleine Krönung machen, wofür ich auf jeden Fall offen bin, aber das kann ruhig warten."

Falls er sich eines Tages doch ins grüne Dickicht wagen sollte, bleibt für Salvatores zukünftige Mitcamper nur zu hoffen, dass er sich keiner Essensprüfung stellen muss. "Ich esse schon mal kein Schweinefleisch und wenn ich da irgendwelche Schweinehoden auf den Teller kriegen würde, glaube ich, dass ich die wirklich alle verhungern lassen würde", stellt der 31-Jährige gegenüber Promiflash klar. Er käme zwar mittlerweile aufgrund diverser Selbstexperimente gut ohne Essen aus, könne jedoch äußerst unangenehm werden, wenn er Hunger habe. Salvatore hat wohl auch eine leise Ahnung, woher sein eigensinniges Verhältnis zum Essen kommen könnte. "Ich bin ein sehr verwöhnter Italiener", erklärt er und ergänzt: "Meine Mutter hat mir von klein auf die geilsten Sachen gekocht. Ich muss sagen, ich bin leider ein kleiner Prinz, wenn es ums Essen geht."

Vor seiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd" war es relativ still um Salvatores Karriere als Realitystar. Im Interview mit Promiflash verrät der ehemalige Are You The One?-Kandidat, woran das lag: "Ich mache nicht nur Shows in Deutschland, sondern auch ein bisschen internationaler." Zuletzt sei er bei dem Format "Jung, wild & sexy" in Österreich und der Schweiz dabei gewesen. Für seine Zukunft könne sich Salvatore außerdem sehr gut vorstellen, ins italienische Fernsehen zu gehen.

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

privat Salvatore Vassallo, Reality-TV-Darsteller

