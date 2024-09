So ging es Salvo mit "Beauty & The Nerd"-Zweitplatzierung

Salvatore Vassallo scheiterte im Finale von Beauty & The Nerd an Kim Virginia Hartung (29) und Collin. Im Promiflash-Interview verrät der einstige Temptation Island-Teilnehmer, wie es ihm nach dem verpatzten Sieg ging: "Ich war traurig, aber ich muss auch sagen, dass ich absolut alles gegeben habe, was in meiner Macht stand – in jeder Hinsicht. Ich war psychisch und physisch sehr angeschlagen."

Kurz vor dem Finale ist Salvo auf den letzten Stufen der Treppe ausgerutscht und hingefallen. Die Verletzung und die zwei bis drei Wochen "Terror in der Villa" hätten seine Chancen auf den Sieg erheblich beeinflusst. "Aber natürlich akzeptiere ich es und ich bin auch glücklich und froh, dass in dem Fall Kim gewonnen hat, da sie ganz klar und deutlich mehrmals gesagt hat, dass sie ihren Gewinnanteil von 25.000 Euro unter den Nerds verteilen möchte", begeistert sich der Ex von Christina Dimitriou (32) trotzdem im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich freue mich sehr für die Nerds."

Freuen können sich auch Kim Virginia und Collin, nachdem bekannt wurde, dass sie sich gegen Salvo und Joelle durchgesetzt haben. "Ich bin richtig stolz. Was soll ich sagen?", kann Collin seine Begeisterung kaum in Worte fassen. Mit seinem Anteil möchte er seiner Oma ein neues Auto kaufen. "Dass wir als Chaotenteam gewinnen ... Wir hatten auch einfach so viel Spaß dabei!", jubelt auch Kim Virginia.

Anzeige Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige